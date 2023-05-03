ХАМАС завдає ударів по Сектору Газа у відповідь на денні обстріли

Дим і вогонь підіймаються від вибуху після ізраїльського авіаудару по місту Газа 7 квітня 2023 р. Фото: AP / Adel Hana

ХАМАС стверджує, що здійснює ракетний обстріл ізраїльських літаків над сектором Гази. Це відбувається у відповідь на попередні ракетні обстріли Ізраїлю.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Що відомо

Вважається, що хоч запущені ракети й не становили загрози для ізраїльських винищувачів, однак спрацювала система сповіщення повітряної загрози раніше.

Авіаудари по Сектору Газі. Фото: twitter.com / TOIAlerts

Обстріли Сектору Газа. Фото: twitter.com / TOIAlerts

BREAKING: #Israel is bombing Gaza in response to rocket fire earlier. Heavy bombing ongoing judging from videos: pic.twitter.com/baTZB42cSQ — Joyce Karam (@Joyce_Karam) May 2, 2023

Нагадаємо, що обстріл ізраїльської півночі 11 квітня був несподіваним і потужним, першим таким за 17 років — встигли відвикнути. Понад 30 ракет за 10 хвилин, "Залізний купол" зумів перехопити трохи більше 70%. Були влучання в населені пункти і лише дивом вдалося уникнути жертв — відбулися двома легкопораненими.

Також ми повідомляли, що Палестинські терористи запустили по території Ізраїлю 44 ракети. Більшість з них не досягла цілі, частина вбула збита системою ППО "Залізний купол".

Додамо, що ввечері, 6 квітня, Ізраїль почав завдавати ударів по терористах на території сектору Газа. Про постраждалих поки що не повідомляється.