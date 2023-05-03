ХАМАС завдає ударів по Сектору Газа у відповідь на денні обстріли
ХАМАС стверджує, що здійснює ракетний обстріл ізраїльських літаків над сектором Гази. Це відбувається у відповідь на попередні ракетні обстріли Ізраїлю.
Про це повідомляє The Times of Israel.
Що відомо
Вважається, що хоч запущені ракети й не становили загрози для ізраїльських винищувачів, однак спрацювала система сповіщення повітряної загрози раніше.
BREAKING: #Israel is bombing Gaza in response to rocket fire earlier. Heavy bombing ongoing judging from videos: pic.twitter.com/baTZB42cSQ— Joyce Karam (@Joyce_Karam) May 2, 2023
Нагадаємо, що обстріл ізраїльської півночі 11 квітня був несподіваним і потужним, першим таким за 17 років — встигли відвикнути. Понад 30 ракет за 10 хвилин, "Залізний купол" зумів перехопити трохи більше 70%. Були влучання в населені пункти і лише дивом вдалося уникнути жертв — відбулися двома легкопораненими.
Також ми повідомляли, що Палестинські терористи запустили по території Ізраїлю 44 ракети. Більшість з них не досягла цілі, частина вбула збита системою ППО "Залізний купол".
Додамо, що ввечері, 6 квітня, Ізраїль почав завдавати ударів по терористах на території сектору Газа. Про постраждалих поки що не повідомляється.