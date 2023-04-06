У мечеті Аль-Акса знову відбулися сутички між палестинцями та поліцією Ізраїлю

Сутички між поліцією та вірянами в Єрусалимі

У мечеті Аль-Акса знову відбулися сутички між поліцією Ізраїлю та палестинцями. Це викликало вогонь у відповідь із сектора Газа і викликало занепокоєння щодо подальшої ескалації насильства.

Про це пише Reuters.

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Що відомо

Зазначається, що поліція вдруге вступила у сутичку вірянами у мечеті Аль-Акса всього через кілька годин після арешту та депортації понад 350 людей. У США закликали послабити таку напруженість.

Вже вдруге пізно ввечері поліція проникла на територію мечеті та спробувала витіснити вірян, використовуючи світло-шумові гранати та застосовуючи гумові кулі.

За даними палестинського Червоного хреста, шестеро людей отримали травми під час сутичок.

Поліція повідомила, що проникла на територію після того, як агітатори в масках замкнулися всередині мечеті за допомогою феєрверків, палиць та каміння.

Палестинські групи засудили напади Ізраїлю на вірян, які вони назвали злочином, а представник палестинського президента Махмуда Аббаса заявив, що перетин червоних ліній у святих місцях призведе до великого вибуху.

Цьогоріч священний ісламський місяць Рамадан збігається із християнським Великоднем та єврейським Песахом.

Нагадаємо, вперше у Єрусалимі ізраїльська поліція атакувала десятки вірян у комплексі мечеті Аль-Акса перед світанком у середу, 5 квітня. У поліції сказали, що це була так звана реакцією на заворушення.

Інцидент викликав протести на Західному березі, а з Гази випустили дев'ять ракет у бік Ізраїлю після того, як у південних містах пролунали сирени.

Фото: Reuters