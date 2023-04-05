Поліція Ізраїлю напала на віруючих у мечеті, — Reuters

Поліція Ізраїлю

У Єрусалимі ізраїльська поліція атакувала десятки вірян у комплексі мечеті Аль-Акса перед світанком у середу, що було названо реакцією на заворушення. Інцидент викликав протести на Західному березі, а з Гази випустили дев'ять ракет у бік Ізраїлю після того, як у південних містах пролунали сирени.

Про це пише Reuters.

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Насильство на Західному березі та в Єрусалимі зросло за останній рік, а у квітні священний для мусульман місяць Рамадан збігається з іудаїстською та християнською святкуваннями. Під час зіткнень з ізраїльською поліцією на території мечеті Аль-Акса, семеро палестинців отримали поранення від куль із гумовими наконечниками, а медикам не було дозволено дістатися до них.

Поліція повідомила, що проникла на територію після того, як агітатори в масках замкнулися всередині мечеті за допомогою феєрверків, палиць та каміння. Палестинські групи засудили напади Ізраїлю на вірян, які вони назвали злочином, а представник палестинського президента Махмуда Аббаса заявив, що перетин червоних ліній у святих місцях призведе до великого вибуху.

В останні роки тертя навколо мечеті Аль-Акса, відомої євреям як Храмова гора, призвели до насильства.

Нагадаємо, що першим із правлячої коаліції Ізраїлю, хто закликав як мінімум заморозити судову реформу, став міністр оборони Йоав Галант. З відповідним закликом він звернувся до глави уряду Ізраїлю Беньяміну Нетаніягу. У відповідь прем'єр прийняв рішення звільнити Галанта з посади. Це стало останньою краплею і народ пішов на вулиці. Вечір суботи став одним із найсерйозніших днів протистояння.