Полиция Израиля напала на верующих в мечети, — Reuters

Полиция Израиля

В Иерусалиме израильская полиция атаковала десятки верующих в комплексе мечети Аль-Акса перед рассветом в среду, что было названо реакцией на беспорядки. Инцидент вызвал протесты на Западном берегу, а из Газы было выпущено девять ракет в сторону Израиля после того, как в южных городах прозвучали сирены.

Об этом пишет Reuters.

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Насилие на Западном берегу и в Иерусалиме возросло за последний год, а в апреле священный для мусульман месяц Рамадан совпадает с иудаистской и христианской празднованиями. В ходе столкновений с израильской полицией на территории мечети Аль-Акса, семь палестинцев получили ранения от пуль с резиновыми наконечниками, а медикам не было позволено добраться до них.

Полиция сообщила, что проникла на территорию после того, как агитаторы в масках заперлись внутри мечети с помощью фейерверков, палок и камней. Палестинские группы осудили нападения Израиля на верующих, которые они назвали преступлением, а представитель палестинского президента Махмуда Аббаса заявил, что пересечение красных линий в святых местах приведет к большому взрыву.

В последние годы, трения вокруг мечети Аль-Акса, известной евреям как Храмовая гора, привели к насилию.

Напомним, что первым из правящей коалиции Израиля, кто призвал как минимум заморозить судебную реформу, стал министр обороны Йоав Галант. С соответствующим призывом он обратился к главе правительства Израиля Беньямину Нетаниягу. В ответ премьер принял решение уволить Галанта с занимаемой должности. Это стало последней каплей, и народ пошел на улицы. Вечер субботы стал одним из самых серьезных дней противостояния.