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В мечети Аль-Акса снова произошли стычки между палестинцами и полицией Израиля

6 апреля 2023 07:54
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Стычки между полицией и верующими в Иерусалиме
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В мечети Аль-Акса снова произошли столкновения между полицией Израиля и палестинцами. Это вызвало ответный огонь из сектора Газа и вызвало беспокойство относительно дальнейшей эскалации насилия.

Об этом пишет Reuters.

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Что известно

Отмечается, что полиция во второй раз вступила в стычку верующими в мечети Аль-Акса всего через несколько часов после ареста и депортации более 350 человек. В США призвали ослабить такую напряженность.

Израиль

Уже второй раз поздно вечером полиция проникла на территорию мечети и попыталась вытеснить верующих, используя свето-шумовые гранаты и применяя резиновые пули.

Израиль

По данным палестинского Красного креста, шесть человек получили травмы во время столкновений.

Полиция сообщила, что проникла на территорию после того, как агитаторы в масках заперлись внутри мечети с помощью фейерверков, палок и камней.

Палестинские группы осудили нападения Израиля на верующих, которые они назвали преступлением, а представитель палестинского президента Махмуда Аббаса заявил, что пересечение красных линий в святых местах приведет к большому взрыву.

В этом году священная исламский месяц Рамадан совпадает с христианской Пасхой и еврейским Песахом.

Израиль

Израиль

Напомним, впервые в Иерусалиме израильская полиция атаковала десятки верующих в комплексе мечети Аль-Акса перед рассветом в среду, 5 апреля. В полиции сказали, что это была так называемая реакцией на беспорядки.

Инцидент вызвал протесты на Западном берегу, а из Газы выпустили девять ракет в сторону Израиля после того, как в южных городах раздались сирены.

Фото: Reuters

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