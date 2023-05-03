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ХАМАС наносит удары по Сектору Газа в ответ на дневные обстрелы

3 мая 2023 00:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ХАМАС наносит удары по Сектору Газа в ответ на дневные обстрелы
Дым и огонь поднимаются от взрыва после израильского авиаудара по городу Газа 7 апреля 2023 г. Фото: AP / Adel Hana
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

ХАМАС утверждает, что производит ракетный обстрел израильских самолетов над сектором Газа. Это происходит в ответ на предварительные ракетные обстрелы Израиля.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Что известно

Считается, что хотя запущенные ракеты не представляли угрозы для израильских истребителей, однако сработала система извещения воздушной угрозы раньше.

Авиаудары по Сектору Газа. Фото: twitter.com/TOIAlerts
Обстрелы Сектора Газа. Фото: twitter.com/TOIAlerts

Напомним, что обстрел израильского севера 11 апреля был неожиданным и мощным, первым таким за 17 лет — успели отвыкнуть. Более 30 ракет за 10 минут "Железный купол" сумел перехватить чуть более 70%. Были попадания в населенные пункты и только чудом удалось избежать жертв — отделались двумя легкоранеными.

Также мы сообщали, что Палестинские террористы запустили по территории Израиля 44 ракеты. Большинство из них не достигли цели, часть была сбита системой ПВО "Железный купол".

Добавим, что вечером, 6 апреля, Израиль начал наносить удары по террористам на территории Сектора Газа. О пострадавших пока не сообщается.

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