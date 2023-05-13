Ізраїль і палестинський "Ісламський джихад" домовилися про перемир'я

Ізраїльська протиракетна система «Залізний купол» перехоплює ракети, запущені з Сектора Гази, що видно з міста Ашкелон, Ізраїль. Фото: REUTERS/Amir Cohen

У суботу, 13 травня, Ізраїль і палестинський "Ісламський джихад", що перебуває в Секторі Гази, домовилися про перемир'я, укладенню якого посприяв Єгипет.

Про це повідомляють The Jerusalem Post та The Times of Israel.

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Так, Ізраїль і палестинський "Ісламський джихад" домовилися про припинення вогню. Угода набула чинності сьогодні, 13 травня, о 22:00.