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Ізраїль і палестинський "Ісламський джихад" домовилися про перемир'я

13 травня 2023 23:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ізраїль і палестинський "Ісламський джихад" домовилися про перемир'я
Ізраїльська протиракетна система «Залізний купол» перехоплює ракети, запущені з Сектора Гази, що видно з міста Ашкелон, Ізраїль. Фото: REUTERS/Amir Cohen
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У суботу, 13 травня, Ізраїль і палестинський "Ісламський джихад", що перебуває в Секторі Гази, домовилися про перемир'я, укладенню якого посприяв Єгипет.

Про це повідомляють The Jerusalem Post та The Times of Israel.

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Деталі

Так, Ізраїль і палестинський "Ісламський джихад" домовилися про припинення вогню. Угода набула чинності сьогодні, 13 травня, о 22:00.

За повідомленнями єгипетських та ізраїльських джерел, угода про припинення вогню містить зобов'язання обох сторін утримуватись від ударів по будинках та мирним жителям.

Крім того, згідно з повідомленнями ізраїльських ЗМІ, за годину до оголошеного припинення вогню, "Ісламський джихад" продовжував запускати ракети. Внаслідок чого є загиблий.

Нагадаємо, що 11 травня Ізраїль знову завдавав ударів по об’єктах Ісламського джихаду в Газі, а палестинські бойовики запустили сотні ракет через кордон, запустивши сирени аж до Тель-Авіва. Єгипет знову розпочав спроби посередництва в припиненні бойових дій.

Також ми повідомляли, що 3 травня ХАМАС стверджував, що здійснює ракетний обстріл ізраїльських літаків над сектором Гази. Це відбувається у відповідь на попередні ракетні обстріли Ізраїлю.

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