Ізраїль і палестинський "Ісламський джихад" домовилися про перемир'я
У суботу, 13 травня, Ізраїль і палестинський "Ісламський джихад", що перебуває в Секторі Гази, домовилися про перемир'я, укладенню якого посприяв Єгипет.
Про це повідомляють The Jerusalem Post та The Times of Israel.
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Так, Ізраїль і палестинський "Ісламський джихад" домовилися про припинення вогню. Угода набула чинності сьогодні, 13 травня, о 22:00.
За повідомленнями єгипетських та ізраїльських джерел, угода про припинення вогню містить зобов'язання обох сторін утримуватись від ударів по будинках та мирним жителям.
Крім того, згідно з повідомленнями ізраїльських ЗМІ, за годину до оголошеного припинення вогню, "Ісламський джихад" продовжував запускати ракети. Внаслідок чого є загиблий.
Нагадаємо, що 11 травня Ізраїль знову завдавав ударів по об’єктах Ісламського джихаду в Газі, а палестинські бойовики запустили сотні ракет через кордон, запустивши сирени аж до Тель-Авіва. Єгипет знову розпочав спроби посередництва в припиненні бойових дій.
Також ми повідомляли, що 3 травня ХАМАС стверджував, що здійснює ракетний обстріл ізраїльських літаків над сектором Гази. Це відбувається у відповідь на попередні ракетні обстріли Ізраїлю.