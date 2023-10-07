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Із Сектору Газа випустили тисячі ракет по Ізраїлю: країна готується до війни

7 жовтня 2023 09:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Із Сектору Газа випустили тисячі ракет по Ізраїлю: країна готується до війни
Люди біля пожежі після запуску ракет із Сектору Газа в Ашкелоні. Фото: REUTERS/Амір Коен
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою, Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Про це повідомляє Reuters.

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Командувач ісламського руху Хамас Мохаммад Дейф заявив, що було випущено 5000 ракет. За інформацією служби надзвичайних ситуацій, одна ізраїльська жінка стала жертвою атаки, медичні загони були розгорнуті в зоні навколо Сектору Газа, а сирени пролунали по всій території Ізраїлю, включаючи Єрусалим.

Що говорять медіа та влада Ізраїлю

Ізраїльські медіарепортажі показують, що атакуючі відкрили стрілянину по громадянах у Сдероті, розташованому на півдні країни, та відеозаписи конфліктів на міських вулицях з'явилися у мережі.

Також ЗМІ повідомляють, що ракети вдалося збити, проте уламками ракети поранено 20-річного хлопця.

Своєю чергою, український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що терористи з Сектору Газа прагнуть проникнути на ізраїльську територію, використовуючи парашути, судна та наземні транспортні засоби.

Своєю чергою, в канцелярії прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху поінформували, що найближчим часом планується зустріч із високопоставленими представниками служб безпеки.

Ізраїль оголосив про готовність до війни

Голова оборонного відомства Ізраїлю Йоав Галлант видав вказівку про мобілізацію резервістів. Крім того, існує ймовірність, що деякі ізраїльські військовослужбовці, можливо, вже перебувають у полоні.

Тим часом військове керівництво Ізраїлю закликало громадян, які проживають у прикордонних місцях, залишатися у своїх будинках та оголосило про завдання ударів по об'єктах у Секторі Газа.

Нагадаємо, що в травні 2023 року Ізраїль і палестинський "Ісламський джихад", що знаходиться в Секторі Гази, домовилися про перемир'я, досягненню якого сприяв Єгипет.

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