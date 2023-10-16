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В результате боевых действий в секторе Газа погибли 2750 палестинцев, — Минздрав Газы

16 октября 2023 13:07
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор
В результате боевых действий в секторе Газа погибли 2750 палестинцев, — Минздрав Газы
Взрыв в секторе Газа. Фото: google
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор

Министерство здравоохранения Газы заявило о 2750 убитых палестинцах. Причиной атаки армии Израиля на сектор Газа.

Об этом сообщает издание Sky News .

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По состоянию на 16 октября, по словам Минздрава сектора Газа, подконтрольного террористам ХАМАС, погибли уже 2750 палестинцев. За последнее их количество увеличилось на 80 человек. Также 9700 получили ранения в результате ударов Израиля.

Со стороны Израиля погибли 1400 человек, также 3500 получили ранения.

Армия обороны Израиля еще 13 октября предупредили, что все население севернее Вади Газа должно эвакуироваться в южную часть. На это ЦАХАЛ дали 24 часа.

На данной территории проживает более миллиона человек. К этому времени они все еще уезжают с опасной территории. Этой эвакуации активно препятствуют террористы ХАМАС.

Сегодня Израиль опроверг информацию о прекращении огня в секторе Газа.

Также сообщалось, что пограничный пункт между Газой и Египтом планируется вновь открыть.

В настоящее время ХАМАС все еще удерживает заложников Израиля .

Напомним, что 7 октября Израиль потерпел мощную атаку со стороны ХАМАС. На что в ответ начал военную операцию .

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