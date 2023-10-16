В результате боевых действий в секторе Газа погибли 2750 палестинцев, — Минздрав Газы
Министерство здравоохранения Газы заявило о 2750 убитых палестинцах. Причиной атаки армии Израиля на сектор Газа.
Об этом сообщает издание Sky News .
Последствия войны ХАМАСа и Израиля
По состоянию на 16 октября, по словам Минздрава сектора Газа, подконтрольного террористам ХАМАС, погибли уже 2750 палестинцев. За последнее их количество увеличилось на 80 человек. Также 9700 получили ранения в результате ударов Израиля.
Со стороны Израиля погибли 1400 человек, также 3500 получили ранения.
Армия обороны Израиля еще 13 октября предупредили, что все население севернее Вади Газа должно эвакуироваться в южную часть. На это ЦАХАЛ дали 24 часа.
На данной территории проживает более миллиона человек. К этому времени они все еще уезжают с опасной территории. Этой эвакуации активно препятствуют террористы ХАМАС.
Сегодня Израиль опроверг информацию о прекращении огня в секторе Газа.
Также сообщалось, что пограничный пункт между Газой и Египтом планируется вновь открыть.
В настоящее время ХАМАС все еще удерживает заложников Израиля .
Напомним, что 7 октября Израиль потерпел мощную атаку со стороны ХАМАС. На что в ответ начал военную операцию .
Читайте Новини.LIVE!