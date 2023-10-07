Ізраїль завдав ударів у відповідь по сектору Газа: повідомляють про 198 загиблих

Удари Ізраїлю по сектору Газа. Фото: Скриншот

Ізраль завдав ударів по сектору Газа у відповідь на вторгнення до країни бойовиків палестинського угруповання ХАМАС. Наразі повідомляється про 198 загиблих.

Про це повідомляє Sky News.

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Ізраїль завдав ударів у відповідь

Карта бойових дій між Ізраїлем і сектором Газа. Фото: The Guardian

Щонайменше 198 сіб загинуло у секторі Газа внаслідок ударів, які завдав Ізраїль. Такою була відповідь на вторгнення палестинських терористів на територію цієї країни. Внаслідок цього вторгнення загинуло щонайменше 100 ізраїльтян. Багато людей було викрадено бойовиками.

Бойовики ХАМАС перетнули кордон із Ізраїлем після ранкового обстрілу ракетами із сектора Газа. Ізраїль мобілізував резервістів і завдає ударів по цілях у Газі. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що "йде війна".

Бойові дії в Ізраїлі

Нагадаємо, що в результаті атаки на Ізраїль поранено понад 100 людей, також у полоні перебувають ізраїльські військові.

Також відомо, що Україна висловила Ізраїлю свою підтримку перед терористичною загрозою.

Крім того, стало відомо, що Іран підтримує ісламське угруповання ХАМАС у його намірах атакувати Ізраїль.