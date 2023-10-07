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Ізраїль завдав ударів у відповідь по сектору Газа: повідомляють про 198 загиблих

7 жовтня 2023 17:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ізраїль завдав ударів у відповідь по сектору Газа: повідомляють про 198 загиблих
Удари Ізраїлю по сектору Газа. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Ізраль завдав ударів по сектору Газа у відповідь на вторгнення до країни бойовиків палестинського угруповання ХАМАС. Наразі повідомляється про 198 загиблих.

Про це повідомляє Sky News.

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Карта бойових дій в Ізраїлі
Карта бойових дій між Ізраїлем і сектором Газа. Фото: The Guardian

Щонайменше 198 сіб загинуло у секторі Газа внаслідок ударів, які завдав Ізраїль. Такою була відповідь на вторгнення палестинських терористів на територію цієї країни. Внаслідок цього вторгнення загинуло щонайменше 100 ізраїльтян. Багато людей було викрадено бойовиками.

Бойовики ХАМАС перетнули кордон із Ізраїлем після ранкового обстрілу ракетами із сектора Газа. Ізраїль мобілізував резервістів і завдає ударів по цілях у Газі. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що "йде війна".

Бойові дії в Ізраїлі

Нагадаємо, що в результаті атаки на Ізраїль поранено понад 100 людей, також у полоні перебувають ізраїльські військові.

Також відомо, що Україна висловила Ізраїлю свою підтримку перед терористичною загрозою.

Крім того, стало відомо, що Іран підтримує ісламське угруповання ХАМАС у його намірах атакувати Ізраїль.

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