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Израиль нанес ответные удары по сектору Газа: сообщают о 198 погибших

7 октября 2023 17:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Израиль нанес ответные удары по сектору Газа: сообщают о 198 погибших
Удары Израиля по сектору Газа. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Израль нанес удары по сектору Газа в ответ на вторжение в страну боевиков палестинской группировки ХАМАС. В настоящее время сообщается о 198 погибших.

Об этом сообщает Sky News.

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Карта боевых действий в Израиле
Карта боевых действий между Израилем и сектором Газа. Фото: The Guardian

По меньшей мере 198 человек погибли в секторе Газа в результате ударов, которые нанес Израиль. Таков был ответ на вторжение палестинских террористов на территорию этой страны. В результате вторжения погибли по меньшей мере 100 израильтян. Многие были похищены боевиками.

Боевики ХАМАС пересекли границу с Израилем после утреннего обстрела ракетами из сектора Газа. Израиль мобилизовал резервистов и наносит удары по целям в Газе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что "идет война".

Боевые действия в Израиле

Напомним, что в результате атаки на Израиль ранены более 100 человек, также в плену находятся израильские военные.

Также известно, что Украина выразила Израилю поддержку перед террористической угрозой.

Кроме того, стало известно, что Иран поддерживает исламскую группировку ХАМАС в его намерениях атаковать Израиль.

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