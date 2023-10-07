Израиль нанес ответные удары по сектору Газа: сообщают о 198 погибших

Удары Израиля по сектору Газа. Фото: Скриншот

Израль нанес удары по сектору Газа в ответ на вторжение в страну боевиков палестинской группировки ХАМАС. В настоящее время сообщается о 198 погибших.

Об этом сообщает Sky News.

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Карта боевых действий между Израилем и сектором Газа. Фото: The Guardian

По меньшей мере 198 человек погибли в секторе Газа в результате ударов, которые нанес Израиль. Таков был ответ на вторжение палестинских террористов на территорию этой страны. В результате вторжения погибли по меньшей мере 100 израильтян. Многие были похищены боевиками.

Боевики ХАМАС пересекли границу с Израилем после утреннего обстрела ракетами из сектора Газа. Израиль мобилизовал резервистов и наносит удары по целям в Газе. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что "идет война".

Боевые действия в Израиле

Напомним, что в результате атаки на Израиль ранены более 100 человек, также в плену находятся израильские военные.

Также известно, что Украина выразила Израилю поддержку перед террористической угрозой.

Кроме того, стало известно, что Иран поддерживает исламскую группировку ХАМАС в его намерениях атаковать Израиль.