Палестинские боевики заявили, что среди пленных — бригадный генерал ЦАХАЛ
Боевики палестинской группировки ХАМАС утверждают, что пленили бригадного генерала израильской армии Нимрода Алони. Его доставили в сектор Газа.
Об этом сообщает Readovka.
Восторженный генерал
По данным ХАМАС, боевики движения взяли в плен генерала израильской армии Нимрода Алони. Его полуобнаженного доставили в Газу после прорыва через КПП "Керем — Шалом".
Другие пленные израильтяне
ХАМАС также заявил, что захватил в плен еще несколько израильских солдат и офицеров. В сети появились кадры, на которых видно, как палестинцы везут полураздетых мужчин в кузове машины и бьют их.
Представители Израиля и палестинцы начали переговоры о судьбах захваченных заложников, передает Al-Arabiya.
На всей территории Израиля введено чрезвычайное положение.
Напомним, что в результате атаки на Израиль ранены более 100 человек, также в плену находятся израильские военные.
Также известно, что Украина выразила Израилю поддержку перед террористической угрозой.
Кроме того, стало известно, что Иран поддерживает исламскую группировку ХАМАС в его намерениях атаковать Израиль.