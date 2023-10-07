Палестинские боевики заявили, что среди пленных — бригадный генерал ЦАХАЛ

Бригадный генерал ЦАХАЛ Нимрод Алони. Фото: Israel Defense Forces

Боевики палестинской группировки ХАМАС утверждают, что пленили бригадного генерала израильской армии Нимрода Алони. Его доставили в сектор Газа.

Об этом сообщает Readovka.

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По данным ХАМАС, боевики движения взяли в плен генерала израильской армии Нимрода Алони. Его полуобнаженного доставили в Газу после прорыва через КПП "Керем — Шалом".

Другие пленные израильтяне

ХАМАС также заявил, что захватил в плен еще несколько израильских солдат и офицеров. В сети появились кадры, на которых видно, как палестинцы везут полураздетых мужчин в кузове машины и бьют их.

Представители Израиля и палестинцы начали переговоры о судьбах захваченных заложников, передает Al-Arabiya.

На всей территории Израиля введено чрезвычайное положение.

Напомним, что в результате атаки на Израиль ранены более 100 человек, также в плену находятся израильские военные.

Также известно, что Украина выразила Израилю поддержку перед террористической угрозой.

Кроме того, стало известно, что Иран поддерживает исламскую группировку ХАМАС в его намерениях атаковать Израиль.