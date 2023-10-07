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Палестинські бойовики заявили, що серед полонених — бригадний генерал ЦАХАЛ

7 жовтня 2023 15:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Палестинські бойовики заявили, що серед полонених — бригадний генерал ЦАХАЛ
Бригадний генерал ЦАХАЛ Німрод Алоні. Фото: Israel Defense Forces
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Бойовики палестинського угруповання ХАМАС стверджують, що взяли у полон бригадного генерала ізраїльської армії Німрода Алоні. Його доставили до Сектору Газа.

Про це повідомляє Readovka.

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Захоплений генерал

За даними ХАМАС, бойовики руху взяли в полон генерала ізраїльської армії Німрода Алоні. Його напівголого доставили до Гази після прориву через КПП "Керем — Шалом".

Інші полонені ізраїльтяни

ХАМАС також заявив, що захопив у полон ще кілька ізраїльських солдатів та офіцерів. У мережі з'явилися кадри, на яких видно, як палестинці везуть напівроздягнених чоловіків у кузові машини та б'ють їх.

Представники Ізраїлю та палестинці розпочали переговори про долю захоплених заручників, передає Al-Arabiya.

На всій території Ізраїлю запроваджено надзвичайний стан.

Нагадаємо, що в результаті атаки на Ізраїль поранено понад 100 людей, також у полоні перебувають ізраїльські військові.

Також відомо, що Україна висловила Ізраїлю свою підтримку перед терористичною загрозою.

Крім того, стало відомо, що Іран підтримує ісламське угруповання ХАМАС у його намірах атакувати Ізраїль.

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