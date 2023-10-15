Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow ХАМАС все ще утримує 155 заручників, — ізраїльські військові arrow

ХАМАС все ще утримує 155 заручників, — ізраїльські військові

15 жовтня 2023 23:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ХАМАС все ще утримує 155 заручників, — ізраїльські військові
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху зустрічається з рідними зниклих безвісти. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Через військові дії в Ізраїлі чимало громадян опинилися  у полоні. Так, відомо, що нині ХАМАС утримує вже 155 заручників.

Такі дані наводить Армія оборони Ізраїлю. Повідомляє агенція CNN.

Читайте також:

ХАМАС утримує заручників

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що відома кількість ізраїльських заручників, які утримуються бойовиками "Хамасу" в Газі. У полоні нині перебувають щонайменше 155 чоловік. 

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що деякі з них потребують негайної медичної допомоги. Але бойовики не зважають на це і не дотримуються елементарних міжнародних норм гуманітарного права. 

Також президент Герцог запевнив, що війська працюють над поверненням полонених "негайно" і "без умов".

"Звичайно, ми докладаємо всіх зусиль, щоб визначити їх точну долю через різні джерела, і ми вимагаємо від міжнародної спільноти однозначного засудження та вимагаємо звільнити заручників", — сказав Герцог.

Нагадаємо, протягом тривалого часу прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху мав гарні відносини з президентом РФ Володимиром Путіним. Проте напад ХАМАСу на країну поставив крапку в їхній "дружбі". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Відсьогодні опалювальний сезон не розпочнеться: коли чекати на тепло вдома

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз