ХАМАС все ще утримує 155 заручників, — ізраїльські військові

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху зустрічається з рідними зниклих безвісти. Фото: скриншот

Через військові дії в Ізраїлі чимало громадян опинилися у полоні. Так, відомо, що нині ХАМАС утримує вже 155 заручників.

Такі дані наводить Армія оборони Ізраїлю. Повідомляє агенція CNN.

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ХАМАС утримує заручників

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що відома кількість ізраїльських заручників, які утримуються бойовиками "Хамасу" в Газі. У полоні нині перебувають щонайменше 155 чоловік.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що деякі з них потребують негайної медичної допомоги. Але бойовики не зважають на це і не дотримуються елементарних міжнародних норм гуманітарного права.

Також президент Герцог запевнив, що війська працюють над поверненням полонених "негайно" і "без умов".

"Звичайно, ми докладаємо всіх зусиль, щоб визначити їх точну долю через різні джерела, і ми вимагаємо від міжнародної спільноти однозначного засудження та вимагаємо звільнити заручників", — сказав Герцог.

Нагадаємо, протягом тривалого часу прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху мав гарні відносини з президентом РФ Володимиром Путіним. Проте напад ХАМАСу на країну поставив крапку в їхній "дружбі".