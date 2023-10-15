ХАМАС все ще утримує 155 заручників, — ізраїльські військові
Через військові дії в Ізраїлі чимало громадян опинилися у полоні. Так, відомо, що нині ХАМАС утримує вже 155 заручників.
Такі дані наводить Армія оборони Ізраїлю. Повідомляє агенція CNN.
ХАМАС утримує заручників
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що відома кількість ізраїльських заручників, які утримуються бойовиками "Хамасу" в Газі. У полоні нині перебувають щонайменше 155 чоловік.
Президент Ізраїлю Ісаак Герцог заявив, що деякі з них потребують негайної медичної допомоги. Але бойовики не зважають на це і не дотримуються елементарних міжнародних норм гуманітарного права.
Також президент Герцог запевнив, що війська працюють над поверненням полонених "негайно" і "без умов".
"Звичайно, ми докладаємо всіх зусиль, щоб визначити їх точну долю через різні джерела, і ми вимагаємо від міжнародної спільноти однозначного засудження та вимагаємо звільнити заручників", — сказав Герцог.
Нагадаємо, протягом тривалого часу прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху мав гарні відносини з президентом РФ Володимиром Путіним. Проте напад ХАМАСу на країну поставив крапку в їхній "дружбі".
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