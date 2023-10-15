ХАМАС все еще удерживает 155 заложников, — израильские военные

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху встречается с родными пропавших без вести. Фото: скриншот

Из-за военных действий в Израиле многие граждане оказались в плену. Известно, что сейчас ХАМАС содержит уже 155 заложников.

Такие данные приводит Армия обороны Израиля. Сообщает агентство CNN.

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ХАМАС удерживает заложников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что известно количество израильских заложников, удерживаемых боевиками "Хамаса" в Газе. В плену в настоящее время находятся не менее 155 человек.

Президент Израиля Исаак Герцог заявил, что некоторые из них нуждаются в немедленной медицинской помощи. Но боевики не учитывают это и не соблюдают элементарные международные нормы гуманитарного права.

Также президент Герцог заверил, что войска работают над возвращением пленных "немедленно" и "без условий".

"Конечно, мы прилагаем все усилия, чтобы определить их точную судьбу через разные источники, и мы требуем от международного сообщества однозначного осуждения и требуем освободить заложников", — сказал Герцог.

Напомним, в течение длительного времени премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху имел хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако нападение ХАМАСа на страну поставило точку в их "дружбе".