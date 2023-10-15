ХАМАС все еще удерживает 155 заложников, — израильские военные
Из-за военных действий в Израиле многие граждане оказались в плену. Известно, что сейчас ХАМАС содержит уже 155 заложников.
Такие данные приводит Армия обороны Израиля. Сообщает агентство CNN.
ХАМАС удерживает заложников
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что известно количество израильских заложников, удерживаемых боевиками "Хамаса" в Газе. В плену в настоящее время находятся не менее 155 человек.
Президент Израиля Исаак Герцог заявил, что некоторые из них нуждаются в немедленной медицинской помощи. Но боевики не учитывают это и не соблюдают элементарные международные нормы гуманитарного права.
Также президент Герцог заверил, что войска работают над возвращением пленных "немедленно" и "без условий".
"Конечно, мы прилагаем все усилия, чтобы определить их точную судьбу через разные источники, и мы требуем от международного сообщества однозначного осуждения и требуем освободить заложников", — сказал Герцог.
Напомним, в течение длительного времени премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху имел хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако нападение ХАМАСа на страну поставило точку в их "дружбе".
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