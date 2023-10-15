США під час переговорів застерегли Іран від ескалації війни в Ізраїлі

Прикордонна поліція Ізраїлю. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Нещодавно Сполучені Штати Америки провели перемовини з Іраном. Під час них США застерегли країну від ескалації війни в Ізраїлі.

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван під час ефіру на каналі CBS News, пише Bloomberg.

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Спілкування з представниками Ірану

"У нас є засоби приватного зв'язку з Іраном, і ми скористалися цими засобами протягом останніх кількох днів, щоб роз'яснити в приватному порядку те, що ми сказали публічно", — запевнив він.

За його словами, США не можуть не думати про те, що Іран захоче втрутитися у війну, тому там відслідковують ймовірність втручання Тегерану та дії Хезболли.

Спостереження США

Салліван додав, що США спостерігають "реальний ризик ескалації на північному кордоні" Ізраїлю. Через це вони оголосили про відправку ударної групи авіаносця Eisenhower під час своєї допомоги щодо стримування.

Радник зауважив, що нині немає ніяких розвідданих, які б говорили про збільшення ризику ескалації зі сторони Ірану.

Чи є вплив на Ізраїль

Він додав, що незважаючи на те, що Сполучені Штати продовжують працювати над тим, аби забезпечити повернення полонених та відкрити коридор, щоб цивільні змогли виїхати з Гази, у Білому домі не диктували Ізраїлю спеціальних настанов щодо відкладення своїх військових дій.

"Я не збираюся вдаватися в наші приватні розмови з ізраїльтянами, але ми не втручаємося в їхнє військове планування і не намагаємося давати їм інструкції або запити щодо їхнього військового планування", — пояснив Салліван.

Нагадаємо, впродовж тривало часу прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху мав гарні відносини з президентом РФ Володимиром Путіним. Проте напад ХАМАСу на країну став крапкою в їхній "дружбі".