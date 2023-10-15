США во время переговоров предостерегли Иран от эскалации войны в Израиле

Пограничная полиция Израиля. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Соединенные Штаты Америки провели переговоры с Ираном. Во время них США предостерегли страну от эскалации войны в Израиле.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан во время эфира на канале CBS News, пишет Bloomberg.

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Общение с представителями Ирана

"У нас есть средства частной связи с Ираном, и мы воспользовались этими средствами за последние несколько дней, чтобы разъяснить в частном порядке то, что мы сказали публично", — заверил он.

По его словам, США не могут не думать о том, что Иран захочет вмешаться в войну, потому там отслеживают вероятность вмешательства Тегерана и действия Хезболлы.

Наблюдение США

Салливан добавил, что США наблюдают "реальный риск эскалации на северной границе" Израиля. Поэтому они объявили об отправке ударной группы авианосца Eisenhower во время своей помощи по сдерживанию.

Советник отметил, что в настоящее время нет никаких разведданных, говорящих об увеличении риска эскалации со стороны Ирана.

Есть ли влияние на Израиль

Он добавил, что, несмотря на то, что Соединенные Штаты продолжают работать над тем, чтобы обеспечить возвращение пленных и открыть коридор, чтобы граждане смогли выехать из Газы, в Белом доме не диктовали Израилю специальные установки по отложению своих военных действий.

"Я не собираюсь вдаваться в наши частные разговоры с израильтянами, но мы не вмешиваемся в их военное планирование и не пытаемся давать им инструкции или запросы по их военному планированию", — объяснил Салливан.

Напомним, в течение длительного времени премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху имел хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако нападение ХАМАСа на страну стало точкой в их "дружбе".