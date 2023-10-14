Ізраїль готується до "наступних етапів війни", — CNN

Армія Ізраїлю. Фото: Мілітарний

Ізраїльські військовослужбовці заявили, що наразі проводять підготовку до "наступних етапів війни" проти бойовиків ХАМАС. Це можуть бути "удари з повітря, моря та землі" разом із "значними наземними операціями".

Про це йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю, пише CNN.

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Наступ Армії Ізраїлю

"Зусилля охоплюють сотні тисяч призваних резервістів і охоплюватимуть "широкий спектр оперативних наступальних планів"", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сухопутні сили та військове матеріально-технічне керівництво Ізраїлю готують військових ЦАХАЛу до "розширеної арени бойових дій".

Наступні етапи військових дій

Протягом останніх днів такі сили навчилися потрібної техніки для того, аби вести бойові дії.

"Батальйони та солдати ЦАХАЛу розгорнуті по всій країні та підвищують оперативну готовність до наступних етапів війни, з акцентом на значних наземних операціях", — додали у заяві.

У Reuters додають, що це проводиться через те, що зростає рівень очікування щодо невідворотного вторгнення в Сектор Гази.

Варто зауважити, що вже пройшов тиждень, як бійці ХАМАСу почали атаку на Ізраїль.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати Америки зможуть надавати військову допомогу Ізраїлю так само, як Україні. Незабаром Єрусалим отримає те, що йому потрібно для захисту.