Израиль готовится к "последующим этапам войны", — CNN

Армия Израиля. Фото: Милитарный

Израильские военнослужащие заявили, что сейчас проводят подготовку к "следующим этапам войны" против боевиков ХАМАС. Это могут быть "удары из воздуха, моря и земли" вместе с "значительными наземными операциями".

Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля, пишет CNN.

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"Усилия охватывают сотни тысяч призванных резервистов и будут охватывать "широкий спектр оперативных наступательных планов"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сухопутные силы и военное материально-техническое руководство Израиля готовят военных ЦАХАЛ к "расширенной арене боевых действий".

Следующие этапы военных действий

В последние дни такие силы научились нужной технике для того, чтобы вести боевые действия.

"Батальоны и солдаты ЦАХАЛа развернуты по всей стране и повышают оперативную готовность к следующим этапам войны, с акцентом на значительных наземных операциях", — добавили в заявлении.

В Reuters добавляют, что это проводится из-за возрастающего уровня ожидания относительно неотвратимого вторжения в Сектор Газа.

Стоит заметить, что уже прошла неделя, как бойцы ХАМАС начали атаку на Израиль.

Напомним, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты Америки смогут оказывать военную помощь Израилю так же, как Украине. В скором времени Иерусалим получит то, что ему нужно для защиты.