США можуть підтримувати Ізраїль так само, як Україну, — Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: Olivier Matthys/Pool via REUTERS

Сполучені Штати Америки зможуть надавати військову допомогу Ізраїлю так само, як Україні. Незабаром Єрусалим отримає те, що йому потрібно для захисту.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

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Військова допомога Ізраїлю

За словами Остіна, Штати нададуть Ізраїлю засоби, які потрібно для боротьби з бойовиками ХАМАСу, навіть якщо вони постачатимуть зброю для України. Глава Пентагону наголосив, що США будуть підтримувати Єрусалим, так само як і Київ.

Він розповів, що внаслідок терористичних атак із Сектора Гази Сполучені Штати вирішили перемістити військово-морські та авіаційні засоби до регіону східного Середземномор’я та Перської затоки, щоб посилити стримування.

"Ніхто не повинен намагатися скористатися цим мерзенним нападом ХАМАС, щоб викликати ще більше кровопролиття або нестабільність", — наголосив Остін.

Він зазначив, що підтримка США Ізраїлю непохитна.

"Ми терміново працюємо над тим, щоб Ізраїль отримав те, що йому потрібно для захисту, включаючи боєприпаси та ракети-перехоплювачі "Залізний купол". І ми це зробимо, навіть якщо ми продовжимо підтримувати народ України під час його боротьби проти російської агресії", — додав глава Пентагону.

Додаткове фінансування США

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр розповіла, що президент США Джо Байден наступного тижня оприлюднить свій запит на додаткове фінансування.

Особа, яка знайома з цим питанням, розповіла, що адміністрація Байдена хоче попросити в Конгресу додаткові гроші на військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Деякі республіканці заявили, що чинитимуть опір спробам пов’язати допомогу Ізраїлю з допомогою Україні.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що не будуть вводити в Ізраїль контингент американських військ для придушення ХАМАС. Рішення обґрунтували рішенням ЦАХАЛу самостійно розібратися з бойовиками.

Також ми писали, що за підсумками засідання у форматі "Рамштайн" США нададуть Україні новий пакет допомоги на 200 млн доларів, який включатиме боєприпаси для ППО, артилерійські боєприпаси та ракети, посилення авіаційного озброєння, протитанкову зброю.