Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow США можуть підтримувати Ізраїль так само, як Україну, — Пентагон arrow

США можуть підтримувати Ізраїль так само, як Україну, — Пентагон

13 жовтня 2023 08:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
США можуть підтримувати Ізраїль так само, як Україну, — Пентагон
Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: Olivier Matthys/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сполучені Штати Америки зможуть надавати військову допомогу Ізраїлю так само, як Україні. Незабаром Єрусалим отримає те, що йому потрібно для захисту.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін.

Читайте також:

Військова допомога Ізраїлю

За словами Остіна, Штати нададуть Ізраїлю засоби, які потрібно для боротьби з бойовиками ХАМАСу, навіть якщо вони постачатимуть зброю для України. Глава Пентагону наголосив, що США будуть підтримувати Єрусалим, так само як і Київ.

Він розповів, що внаслідок терористичних атак із Сектора Гази Сполучені Штати вирішили перемістити військово-морські та авіаційні засоби до регіону східного Середземномор’я та Перської затоки, щоб посилити стримування.

"Ніхто не повинен намагатися скористатися цим мерзенним нападом ХАМАС, щоб викликати ще більше кровопролиття або нестабільність", — наголосив Остін.

Він зазначив, що підтримка США Ізраїлю непохитна.

"Ми терміново працюємо над тим, щоб Ізраїль отримав те, що йому потрібно для захисту, включаючи боєприпаси та ракети-перехоплювачі "Залізний купол". І ми це зробимо, навіть якщо ми продовжимо підтримувати народ України під час його боротьби проти російської агресії", — додав глава Пентагону.

Додаткове фінансування США

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр розповіла, що президент США Джо Байден наступного тижня оприлюднить свій запит на додаткове фінансування.

Особа, яка знайома з цим питанням, розповіла, що адміністрація Байдена хоче попросити в Конгресу додаткові гроші на військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Деякі республіканці заявили, що чинитимуть опір спробам пов’язати допомогу Ізраїлю з допомогою Україні.

Нагадаємо, у Білому домі заявили, що не будуть вводити в Ізраїль контингент американських військ для придушення ХАМАС. Рішення обґрунтували рішенням ЦАХАЛу самостійно розібратися з бойовиками.

Також ми писали, що за підсумками засідання у форматі "Рамштайн" США нададуть Україні новий пакет допомоги на 200 млн доларів, який включатиме боєприпаси для ППО, артилерійські боєприпаси та ракети, посилення авіаційного озброєння, протитанкову зброю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

На авто для ЗСУ менше, ніж на знесення будинку: бюджет Чернівців на армію у 2023 році

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз