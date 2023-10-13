США могут поддерживать Израиль, как и Украину, — Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Olivier Matthys/Pool via REUTERS

Соединенные Штаты Америки смогут оказывать военную помощь Израилю так же, как Украине. В скором времени Иерусалим получит то, что ему нужно для защиты.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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Военная помощь Израилю

По словам Остина, Штаты предоставят Израилю средства, необходимые для борьбы с боевиками ХАМАСа, даже если они будут поставлять оружие для Украины. Глава Пентагона подчеркнул, что США будут поддерживать Иерусалим, равно как и Киев.

Он рассказал, что в результате террористических атак из Сектора Газа Соединенные Штаты решили переместить военно-морские и авиационные средства в регион восточного Средиземноморья и Персидского залива, чтобы усилить сдерживание.

"Никто не должен пытаться воспользоваться этим гнусным нападением ХАМАС, чтобы вызвать еще большее кровопролитие или нестабильность", — подчеркнул Остин.

Он отметил, что поддержка США Израиля непоколебима.

"Мы срочно работаем над тем, чтобы Израиль получил то, что ему нужно для защиты, включая боеприпасы и ракеты-перехватчики "Железный купол". И мы это сделаем, даже если мы продолжим поддерживать народ Украины во время его борьбы против российской агрессии", — добавил глава Пентагона.

Дополнительное финансирование США

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что президент США Джо Байден на следующей неделе обнародует свой запрос на дополнительное финансирование.

Лицо, знакомое с этим вопросом, рассказало, что администрация Байдена хочет попросить у Конгресса дополнительные деньги на военную помощь Израилю и Украине.

Некоторые республиканцы заявили, что будут сопротивляться попыткам связать помощь Израилю с помощью Украине.

Напомним, в Белом доме заявили, что не будут вводить в Израиль контингент американских войск для подавления ХАМАСа. Решение обосновали решением ЦАХАЛа самостоятельно разобраться с боевиками.

Также мы писали, что по итогам заседания в формате "Рамштайн" США предоставят Украине новый пакет помощи на 200 млн долларов, включающий боеприпасы для ПВО, артиллерийские боеприпасы и ракеты, усиление авиационного вооружения, противотанковое оружие.