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США не будуть вводити війська до Ізраїлю, — CNN

12 жовтня 2023 23:23
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Ілля Рябінін
редактор
США не будуть вводити війська до Ізраїлю, — CNN
Військовослужбовці ЗС США. Фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Білому домі заявили, що не будуть вводити в Ізраїль контингент американських військ для придушення ХАМАС. Рішення обґрунтували рішенням ЦАХАЛу самостійно розібратися з бойовиками.

Про це повідомляє американський телеканал CNN з повідомленням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джона Кірбі.

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За словами американського урядовця, армія Ізраїля замість цього попросила про взаємообмін розвідданими, а також про допомогу зброєю та боєприпасами.

"В нас немає планів щодо введення військ, бо наші ізраїльські колеги не бажають такого результату. І вони мають на це повне право, ми схвалюємо таке рішення", — сказав Кірбі.

За його словами, в Ізраїлі натомість попросили підтримати ЦАХАЛ деякою військовою допомогою, та про взаємообмін розвідданими та супутниковим спостереженням.

"Ізраїльтяни чітко дали зрозуміти, що вони не хочуть іноземних військ на своїй території, проте запропонували співробітництво у розвідці, та попросили про військову допомогу. Ми маємо деякі спільні роботи з нашими друзями-партнерами, і вони їх безоплатно отримають найближчим часом", — додав Кірбі.

Ймовірно, мова йде про боєприпаси для системи ПРО "Залізний купол" спільного виробництва США та Ізраїлю. А також про три додаткові системи, які зараз знаходяться в Америці.

Кірбі повторив: першочерговим пріоритетом президента США Джо Байдена є безпека американців за кордоном, а також інтереси національної безпеки в усьому регіоні, де фіксується збройна агресія та тероризм. 

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що США можуть вступити у протистояння ХАМАСу разом з Ізраїлем, для чого відправили до берегів країни ескадру ВМС разом з авіаносцем "Джеральд Форд". Також до Ізраїлю завітав і держсекретар США Ентоні Блінкен. 

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