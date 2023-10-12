Візит Блінкена й нові удари по Сектору Гази: що зараз відбувається в Ізраїлі

Держсекретар США Ентоні Блінкен в Ізраїлі. Фото: twitter.com/StateDeptSpox

Сьогодні, 12 жовтня, в Ізраїль прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Він хоче висловити підтримку після нападу бойовиків ХАМАСу.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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В аеропорту держсекретаря США зустріли декілька офіційних осіб, у тому числі міністр закордонних справ Елі Коен. Блінкен не сказав нічого для журналістів, які були присутні.

Він повинен зустрітися з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, президентом Ісааком Герцогом та іншими високопосадовцями. За словами речника Держдепу США Метью Міллера, Блінкен прибув до країни, аби безпосередньо поспілкуватися з партнерами про ситуацію на місцях і обговорити підтримку США у відповідь на жорстокі терористичні атаки ХАМАС.

Перед посадкою на літак держсекретар заявив, що прямує до Ізраїлю з дуже простим і чітким посланням від імені президента Сполучених Штатів і від імені американського народу, яке полягає в тому, що Сполучені Штати підтримують Ізраїль.

"Ми підтримуємо ізраїльський народ. Ми прикриваємо його спину сьогодні. Ми будемо прикривати його завтра. Ми будемо підтримувати його кожного дня", — підкреслив він.

Блінкен додав, що США працюватимуть над тим, щоб до війни в Ізраїлі не долучалися нові гравці.

Допис Міллера. Фото: скриншот

Ситуація в Ізраїлі 12 жовтня

Сьогодні, 12 жовтня, армія Ізраїлю активізувала підготовку до наземного наступу в Секторі Гази, щоб знищити терористичне угруповання. Внаслідок атаки ХАМАС загинуло щонайменше 1300 людей.

Військові також заявили, що є ознаки того, що бойовики готуються до тривалого конфлікту з Ізраїлем.

Підполковник Річард Хехт, ізраїльський військовий речник, заявив журналістам, що сили готуються до наземного маневру, якщо буде прийнято рішення, але політичне керівництво ще не віддало наказу про це.

"ХАМАС керує вогнем у спосіб, який розрахований на тижні боїв, і вони знизили швидкість стрільби приблизно до 200-400 ракет на день, щоб дозволити собі дуже тривалий бій", — сказав генерал-майор Рафі Міло.

Міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац пообіцяв, що ізраїльська блокада Гази, включаючи постачання електроенергії та води, не буде послаблена доти, доки не будуть повернуті додому викрадені люди під час нападу ХАМАСу.

"Гуманітарна допомога Газі? Жоден електричний вимикач не буде увімкнений, жоден водяний насос не буде відкритий і жоден бензовоз не в'їде, поки викрадені ізраїльтяни не будуть повернуті додому", — наголосив він.

ЦАХАЛ заявив, що вночі завдав ударів по високопоставленому військовослужбовцю ХАМАС. В Ізраїлі розповіли, що Мухаммед Абу Шамала був старшим оперативником у військово-морських силах терористичного угруповання в південній частині Сектора Гази.

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, яким керує ХАМАС, за останні шість днів під час ударів Ізраїлю в Газі було вбито близько 1203 осіб.

Нагадаємо, в Ізраїлі зросла кількість загиблих українців. Наразі відомо, що внаслідок нападу ХАМАСу на країну загинуло семеро громадян.

Також ми писали, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов навів факти про причетність Росії до підтримки бойовиків ХАМАСу. Він наголосив, що світ наближається до глобальної війни.