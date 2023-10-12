Визит Блинкена и новые удары по Сектору Газа: что сейчас происходит в Израиле

Госсекретарь США Энтони Блинкен в Израиле. Фото: twitter.com/StateDeptSpox

Сегодня, 12 октября, в Израиль прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Он хочет выразить поддержку после нападения боевиков ХАМАС.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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В аэропорту госсекретаря США встретили несколько официальных лиц, включая министра иностранных дел Эли Коэн. Блинкен не сказал ничего для журналистов, которые присутствовали.

Он должен встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, президентом Исааком Герцогом и другими чиновниками. По словам спикера Госдепа США Мэтью Миллера, Блинкен прибыл в страну, чтобы напрямую пообщаться с партнерами о ситуации на местах и обсудить поддержку США в ответ на жестокие террористические атаки ХАМАС.

Перед посадкой на самолет госсекретарь заявил, что направляется в Израиль с очень простым и четким посланием от имени президента Соединенных Штатов и от имени американского народа, которое заключается в том, что Соединенные Штаты поддерживают Израиль.

"Мы поддерживаем израильский народ. Мы прикрываем его спину сегодня. Мы будем прикрывать его завтра. Мы будем поддерживать его каждый день", — подчеркнул он.

Блинкен добавил, что США будут работать над тем, чтобы к войне в Израиле не присоединялись новые игроки.

Пост Миллера. Фото: скриншот

Ситуация в Израиле 12 октября

Сегодня, 12 октября, армия Израиля активизировала подготовку к наземному наступлению в Секторе Газа, чтобы уничтожить террористическую группировку. В результате атаки ХАМАС погибли по меньшей мере 1300 человек.

Военные также заявили, что есть признаки того, что боевики готовятся к продолжительному конфликту с Израилем.

Подполковник Ричард Хехт, израильский военный спикер, заявил журналистам, что силы готовятся к наземному маневру, если будет принято решение, но политическое руководство еще не отдало приказа об этом.

"ХАМАС управляет огнем способом, который рассчитан на недели боев, и они снизили скорость стрельбы примерно до 200-400 ракет в день, чтобы позволить себе очень длительный бой", — сказал генерал-майор Рафи Мило.

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац пообещал, что израильская блокада Газы, включая поставки электроэнергии и воды, не будет ослаблена, пока не будут возвращены домой похищенные люди во время нападения ХАМАСа.

"Гуманитарная помощь Газе? Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водяной насос не будет открыт и ни один бензовоз не въедет, пока похищенные израильтяне не будут возвращены домой", — подчеркнул он.

ЦАХАЛ заявил, что ночью нанес удары по высокопоставленному военнослужащему ХАМАС. В Израиле рассказали, что Мухаммед Абу Шамала был старшим оперативником в военно-морских силах террористической группировки в южной части Сектора Газа.

По данным Министерства здравоохранения Газы, которым руководит ХАМАС, за последние шесть дней во время ударов Израиля в Газе было убито около 1203 человек.

Напомним, в Израиле возросло число погибших украинцев. Известно, что в результате нападения ХАМАСа на страну погибли семь граждан.

Также мы писали, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов привел факты причастности России к поддержке боевиков ХАМАСа. Он подчеркнул, что мир приближается к глобальной войне.