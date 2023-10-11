Війна в Ізраїлі затягнеться на місяці, — Міноборони

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант. Фото: Google

Війна з ХАМАС може тривати кілька місяців. Нині Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на сектор Гази, оскільки зіткнення з бойовиками ХАМАС на півдні країни тривають вже четвертий день.

Про це заявили у Міністерстві оборони Ізраїлю. Повідомляє видання Times of Israel.

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Війна з ХАМАС може тривати місяці

Війна з ХАМАЗ триватиме місці. Таке припущення висловив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант.

Він зазначив, що Ізраїль змінить реальність, оскільки заплатив високу ціну.

"Газа ніколи не повернеться до того, що було раніше. Це займе тижні чи місяці. Хто б не прийшов обезголовлювати, вбивати жінок, людей, які пережили Голокост, ми знищимо його всією нашою силою і без компромісів", — сказав міністр оброни Ізраїлю Галант.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Гази по Ізраїлю. Своєю чергою Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізраїлі могла загинути українка. За його словами, в країні також зникли два громадяни.

У той же час, російський диктатор Путін прокоментував війну в Ізраїлі та вчергове звинуватив у всьому США.