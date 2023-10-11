Война в Израиле затянется на месяцы, — Минобороны

Министр обороны Израиля Иоав Галант. Фото: Google

Война с ХАМАСом может длиться несколько месяцев. В настоящее время Израиль переходит к "полноценному наступлению" на сектор Газа, поскольку столкновения с боевиками ХАМАС на юге страны продолжаются уже четвертый день.

Об этом заявили в Министерстве обороны Израиля. Сообщает издание Times of Israel.

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Война с ХАМАСом будет продолжаться. Такое предположение высказал министр обороны Израиля Иоав Галант.

Он отметил, что Израиль изменит реальность, потому что заплатил высокую цену.

"Газа никогда не вернется к тому, что было раньше. Это займет недели или месяцы. Кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин, людей, переживших Холокост, мы уничтожим его всей нашей силой и без компромиссов", — сказал министр обороны Израиля Галант.

Напомним, утром 7 октября военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь Израиль объявил о готовности к войне.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Израиле могла погибнуть украинка. По его словам, в стране также исчезли два гражданина.

В то же время российский диктатор Путин прокомментировал войну в Израиле и в очередной раз обвинил во всем США.