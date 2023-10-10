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Ізраїль переходить у наступ на Сектор Газа

10 жовтня 2023 22:41
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Козюк Тетяна
редактор
Ізраїль переходить у наступ на Сектор Газа
Ізраїльські військові. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази. Про це сказав міністр оборони країни Йоав Галант своїм військовим на кордоні з Палестиною. 

Про це повідомляє ізраїльське видання The Times of Israel

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Ізраїль переходить в наступ

"Я зняв усі обмеження, ми відновили контроль над територією і переходимо до повноцінного наступу. ХАМАС хотів змін у Газі, але все зміниться на 180 градусів від того, про що він думав", — сказав міністр оборони Ізраїлю. 

Галант наголосив, що терористи ХАМАС обов'язково пошкодують про те, що напали на Ізраїль.

"Хто б не прийшов обезголовлювати, вбивати жінок, жертв Голокосту — ми знищимо його всіма силами і без компромісів", — додав Галант. 

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, вранці 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Станом на обід 7 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі становила 100 осіб. 

Бойовики ХАМАСу нещадно обстрілювали Тель-Авів. Вони також атакували прилеглі райони міста. За попередньою інформацією, є влучання. 

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізраїлі могла загинути українка. За його словами, в країні також зникли два громадяни.

У неділю, 8 жовтня, Ізраїль офіційно оголосив про стан війни у країні.

У понеділок, 9 жовтня, Ізраїль оголосив найбільшу в історії мобілізацію.

Також ми писали про те, що відомо про лідера ХАМАСу, який організував атаку на Ізраїль. 

У той же час, російський дактатор Путін прокоментував війну в Ізраїлі та вчергове звинуватив у всьому США.

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