Ізраїль переходить у наступ на Сектор Газа

Ізраїльські військові. Фото: Reuters

Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази. Про це сказав міністр оборони країни Йоав Галант своїм військовим на кордоні з Палестиною.

Про це повідомляє ізраїльське видання The Times of Israel.

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"Я зняв усі обмеження, ми відновили контроль над територією і переходимо до повноцінного наступу. ХАМАС хотів змін у Газі, але все зміниться на 180 градусів від того, про що він думав", — сказав міністр оборони Ізраїлю.

Галант наголосив, що терористи ХАМАС обов'язково пошкодують про те, що напали на Ізраїль.

"Хто б не прийшов обезголовлювати, вбивати жінок, жертв Голокосту — ми знищимо його всіма силами і без компромісів", — додав Галант.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, вранці 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Станом на обід 7 жовтня кількість загиблих в Ізраїлі становила 100 осіб.

Бойовики ХАМАСу нещадно обстрілювали Тель-Авів. Вони також атакували прилеглі райони міста. За попередньою інформацією, є влучання.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Ізраїлі могла загинути українка. За його словами, в країні також зникли два громадяни.

У неділю, 8 жовтня, Ізраїль офіційно оголосив про стан війни у країні.

У понеділок, 9 жовтня, Ізраїль оголосив найбільшу в історії мобілізацію.

Також ми писали про те, що відомо про лідера ХАМАСу, який організував атаку на Ізраїль.

У той же час, російський дактатор Путін прокоментував війну в Ізраїлі та вчергове звинуватив у всьому США.