Що відомо про лідера ХАМАСу, який організував атаку на Ізраїль

Наслідки нападу ХАМАСу на Ізраїль. Фото: Reuters/Ronen Zvulun

Організатор атаки на Ізраїль Мохаммед Дейф відомий тим, що він є керівником військового крила ХАМАСу. Ба більше, розвідка Ізраїля намагалася спіймати його протягом 20 років.

Про це повідомляє видання Financial Times, журналісти якого зібрали думки ізраїльських та палестинських аналітиків.

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Зазначається, що Мохаммед Діаб Ібрагім Масрі народився в таборі біженців в 1965 році в місті Хан-Юніс (Палестина).

Про нього настільки мало інформації, що навіть його точне ім'я є досить невідомим. В мережі можна знайти лише одну його світлину.

Мохаммед Дейф. Фото: Financial Times

Також відомо, що йому вдалося закінчити Ісламський університет Гази. Там він брав участь в акторській трупі. Батьки чоловіка воювали в арабсько-ізраїльських війнах, тому він, коли досягнув свідомого віку, почав наслідувати їх.

Приєднання до ХАМАСу

У перші роки існування ХАМАСу, а саме в кінці 1980-х, він вирішив приєднатися до руху. В цій організації він став одним із найперспективніших і найжорсткіших командирів військової "Бригади аль-Кассама". Там йому дали прізвисько "Дейф", яке означає "гість".

Потім Мохаммед Дейф став експертом з озброєнь і одним із засновників лабіринту тунелів під Сектором Гази. Також він був одним із творців некерованих ракет "Кассам", якими бійці ХАМАСу впродовж останніх 22 років завдають ударів.

Аналітики, яких опитали журналісти видання, стверджують, що Дейф розвивався разом із технологіями ізраїльської армії. Це він показав під час 11-денної війни між ХАМАС та армією Ізраїля у 2021 році. Тоді ХАМАС вирішив розгорнути багато технологічних ракет, аби спробувати знищити ізраїльський повітряний простір.

Організатор терактів

Ізраїльські спецслужби кажуть, що Мохаммед був організатором багатьох терактів, а саме нападів на ізраїльських військових. Спецслужби намагалися його не один раз ліквідувати.

Також повідомляється, що у 2014 році через авіаудар ізраїльської армії загинули одна з його дружин, дочка і син, проте в ХАМАСі спростували такі дані.

Звернення напередодні нападу

Вже 7 жовтня Мохаммед Дейф заявив про початок операції "Потоп Аль-Акси". У відеозверненні він заявив, що Ізраїль не один раз переступав "червоні лінії" у святині ісламу мечеті Аль-Акса та організовував поліцейські рейди на вірян. Мохаммед закликав "вигнати окупантів зі священної землі". Також він вирішив звернутися до інших арабських країн, аби вони теж долучилися до військових дій.

Нагадаємо, внаслідок вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль, загинуло понад 1000 ізраїльтян. При цьому ізраїльський уряд про втрати серед цивільних не надавав офіційних даних.