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Внаслідок дій ХАМАС загинуло 1000 ізраїльтян: місцевих просять покинути Ашкелон

10 жовтня 2023 17:57
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Ілля Рябінін
редактор
Внаслідок дій ХАМАС загинуло 1000 ізраїльтян: місцевих просять покинути Ашкелон
Ізраїльські солдати в Ашкелоні. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Внаслідок вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль, загинуло понад 1000 ізраїльтян. При цьому ізраїльський уряд про втрати серед цивільних не надавав офіційних даних.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на посольство Ізраїлю в США. 

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За повідомленням ізраїльського амбасадорства в Америці, в результаті вторгнення бойовиків було вбито 1008 ізраїльтян, ще понад 3400 отримали поранення.

Натомість офіційний Єрусалим не оприлюднив дані про загиблих у збройному протистоянні.

Водночас речник бойовиків ХАМАС Абу Убайда звернувся до ізраїльських цивільних залишити район ізраїльського портового міста Ашкелон до 17:00 за місцевим часом, не повідомляючи жодних подробиць.

Відзначимо, що Ашкелон знаходиться в дев'яти милях на північ від Сектору Гази.

Нагадаємо, що в ООН звернулися до всіх держав, які мають вплив на Ближньому Сході з проханням вжити заходів для розрядки "порохової бочки" в Ізраїлі та на окупованих палестинських територіях. Натомість в українському МЗС розповіли, скільки українців не можуть виїхати з Ізраїлю та Сектора Гази через бойові дії.

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