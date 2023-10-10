Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В результате действий ХАМАС погибли 1000 израильтян: местных просят покинуть Ашкелон arrow

В результате действий ХАМАС погибли 1000 израильтян: местных просят покинуть Ашкелон

10 октября 2023 17:57
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В результате действий ХАМАС погибли 1000 израильтян: местных просят покинуть Ашкелон
Израильские солдаты в Ашкелоне. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В результате вторжения боевиков ХАМАС в Израиль, погибли более 1000 израильтян. При этом израильское правительство о потерях среди гражданских не предоставляло официальные данные.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на посольство Израиля в США.

Читайте также:

Правительство страны скрывает данные о потерях

По сообщению израильского амбассадорства в Америке, в результате вторжения боевиков было убито 1008 израильтян, еще более 3400 получили ранения.

В то же время официальный Иерусалим не обнародовал данные о погибших в вооруженном противостоянии.

Параллельно с этим спикер боевиков ХАМАС Абу Убайда обратился к израильским гражданским покинуть район израильского портового города Ашкелон до 17:00 по местному времени, не сообщая никаких подробностей.

Отметим, что Ашкелон находится в девяти милях к северу от сектора Газа.

Напомним, что в ООН обратились ко всем государствам, оказывающим влияние на Ближнем Востоке с просьбой принять меры по разрядке "пороховой бочки" в Израиле и на оккупированных палестинских территориях. В украинском МИД рассказали , сколько украинцев не могут выехать из Израиля и Сектора Газа из-за боевых действий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

Стало известно, будут ли восстанавливать Бахмут и за какие деньги, — заявление Шуляк

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Новость с фото

00:28В Одесской области взрывы: атака БпЛА

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз