В результате действий ХАМАС погибли 1000 израильтян: местных просят покинуть Ашкелон

Израильские солдаты в Ашкелоне. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

В результате вторжения боевиков ХАМАС в Израиль, погибли более 1000 израильтян. При этом израильское правительство о потерях среди гражданских не предоставляло официальные данные.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на посольство Израиля в США.

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По сообщению израильского амбассадорства в Америке, в результате вторжения боевиков было убито 1008 израильтян, еще более 3400 получили ранения.

В то же время официальный Иерусалим не обнародовал данные о погибших в вооруженном противостоянии.

Параллельно с этим спикер боевиков ХАМАС Абу Убайда обратился к израильским гражданским покинуть район израильского портового города Ашкелон до 17:00 по местному времени, не сообщая никаких подробностей.

Отметим, что Ашкелон находится в девяти милях к северу от сектора Газа.

Напомним, что в ООН обратились ко всем государствам, оказывающим влияние на Ближнем Востоке с просьбой принять меры по разрядке "пороховой бочки" в Израиле и на оккупированных палестинских территориях. В украинском МИД рассказали , сколько украинцев не могут выехать из Израиля и Сектора Газа из-за боевых действий.