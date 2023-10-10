Повна блокада Сектору Газа порушує міжнародне право, — ООН

Запуск ракет з Сектору Газа. Фото: REUTERS/Amir Cohen

У вівторок верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк звернувся до всіх держав, які мають вплив на Ближньому Сході. Урядовець попросив вжити заходів для розрядки "порохової бочки" в Ізраїлі та на окупованих палестинських територіях.

Про це повідомляє BBC.

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Тюрк підкреслив, що міжнародне гуманітарне право та права людини мають дотримуватися за будь-яких обставин.

"Введення блокади, яка ставить під загрозу життя цивільних осіб, позбавляючи їх товарів, необхідних для виживання, заборонено міжнародним гуманітарним правом", — сказав він.

Будь-які обмеження на пересування людей та товарів для здійснення облоги повинні бути виправдані військовою необхідністю, інакше вони можуть бути прирівняні до колективного покарання.

"Всі сторони конфлікту повинні дотримуватися міжнародного гуманітарного права. Вони повинні негайно припинити напади на цивільне населення та напади, які, як очікується, призведуть до непропорційно великої кількості загиблих і поранених цивільних осіб або пошкодження цивільних об'єктів", — заявив Тюрк.

Також він закликав мусульманських бойовиків з ХАМАСу негайно і беззастережно звільнити всіх цивільних осіб, які були захоплені в полон і досі утримуються.

"Захоплення заручників заборонене міжнародним правом", — сказав верховний комісар.

Нагадаємо, що за ніч ізраїльський ЦАХАЛ вдарив по 200 цілях у Секторі Гази. Також ізраїльські оборонці повернули під свій контроль територію, куди раніше проникли терористи ХАМАС.