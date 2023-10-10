Полная блокада Сектора Газа нарушает международное право, — ООН

Запуск ракет из Сектора Газа. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Во вторник верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обратился ко всем государствам, оказывающим влияние на Ближнем Востоке. Чиновник попросил принять меры для разрядки "пороховой бочки" в Израиле и на оккупированных палестинских территориях.

Об этом сообщает BBC.

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Тюрк подчеркнул, что международное гуманитарное право и права человека должны соблюдаться при любых обстоятельствах.

"Введение блокады, которая ставит под угрозу жизнь гражданских лиц, лишая их товаров, необходимых для выживания, запрещено международным гуманитарным правом", — сказал он.

Любые ограничения на передвижение людей и товаров для осаждения должны быть оправданы военной необходимостью, иначе они могут быть приравнены к коллективному наказанию.

"Все стороны конфликта должны соблюдать международное гуманитарное право. Они должны немедленно прекратить нападения на гражданское население и нападения, которые, как ожидается, приведут к непропорционально большому количеству погибших и раненых гражданских лиц или повреждению гражданских объектов", — заявил Тюрк.

Также он призвал мусульманских боевиков из ХАМАСа немедленно и безоговорочно освободить всех гражданских лиц, захваченных в плен и до сих пор удерживаемых.

"Захват заложников запрещен международным правом", — сказал верховный комиссар.

Напомним, что за ночь израильский ЦАХАЛ ударил по 200 целям в секторе Газа. Также израильские защитники вернули под свой контроль территорию, куда раньше проникли террористы ХАМАС.