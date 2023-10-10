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Полная блокада Сектора Газа нарушает международное право, — ООН

10 октября 2023 17:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Полная блокада Сектора Газа нарушает международное право, — ООН
Запуск ракет из Сектора Газа. Фото: REUTERS/Amir Cohen
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во вторник верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обратился ко всем государствам, оказывающим влияние на Ближнем Востоке. Чиновник попросил принять меры для разрядки "пороховой бочки" в Израиле и на оккупированных палестинских территориях.

Об этом сообщает BBC.

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Тюрк подчеркнул, что международное гуманитарное право и права человека должны соблюдаться при любых обстоятельствах.

"Введение блокады, которая ставит под угрозу жизнь гражданских лиц, лишая их товаров, необходимых для выживания, запрещено международным гуманитарным правом", — сказал он.

Любые ограничения на передвижение людей и товаров для осаждения должны быть оправданы военной необходимостью, иначе они могут быть приравнены к коллективному наказанию.

"Все стороны конфликта должны соблюдать международное гуманитарное право. Они должны немедленно прекратить нападения на гражданское население и нападения, которые, как ожидается, приведут к непропорционально большому количеству погибших и раненых гражданских лиц или повреждению гражданских объектов", — заявил Тюрк.

Также он призвал мусульманских боевиков из ХАМАСа немедленно и безоговорочно освободить всех гражданских лиц, захваченных в плен и до сих пор удерживаемых.

"Захват заложников запрещен международным правом", — сказал верховный комиссар.

Напомним, что за ночь израильский ЦАХАЛ ударил по 200 целям в секторе Газа. Также израильские защитники вернули под свой контроль территорию, куда раньше проникли террористы ХАМАС.

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