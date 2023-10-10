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За ніч армія Ізраїлю вдарила по понад 200 цілях у Секторі Гази

10 жовтня 2023 09:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
За ніч армія Ізраїлю вдарила по понад 200 цілях у Секторі Гази
Вибухи внаслідок ударів по Сектору Гази. Фото: REUTERS/Mohammed Salem
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Ізраїльська армія оборони заявила, що протягом цієї ночі вдарила по понад 200 цілях у Секторі Гази. Військові показали відео, на яких зафіксовано атаки.

Про це повідомляють The Times of Israel та DF в соцмережі Х.

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Удари по Сектору Гази

ЦАХАЛ бив по військових об'єктах, зокрема по складу зброї в мечеті, квартирі, яку використовували сили протитанкових керованих ракет ХАМАС, а також висотній вежі.

До того ж сьогодні, 10 жовтня, ізраїльські військові відправлять офіцерів, щоб повідомити понад 100 ізраїльських сімей про те, що їхні родичі утримуються в заручниках у Газі.

ЦАХАЛ контролює паркан на кордоні з Газою

Головний речник Армії оборони Ізраїлю, контрадмірал Даніель Хагарі, каже, що військові відновили контроль над кордоном Гази після того, як терористи ХАМАСу підірвали його частини.

"За останню добу жоден терорист не пройшов через огорожу", — наголосив він.

Хагарі додав, що бойові інженерні війська працюють над мінуванням ділянок біля дірок в огорожі.

Нагадаємо, війна, яку терористична організація ХАМАС розпочала із Сектора Гази проти Ізраїлю, навряд чи могла бути підготовлена власними силами терористів. А найбільшим вигодонабувачем нинішньої близькосхідної війни є Російська Федерація.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки "збільшують підтримку" Ізраїлю, зокрема йдеться про надання систем ППО та боєприпасів. Відповідну заяву зробив високопоставлений чиновник оборони. 

Додамо, в ООН засудили напад ХАМАС на Ізраїль. Генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш висловив співчуття сім'ям загиблих та закликав до "негайного звільнення" всіх викрадених. 

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