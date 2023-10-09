Ізраїль оголосив найбільшу в історії мобілізацію: що відомо станом на зараз
Військові Ізраїля повідомили, що їм вдалося знищити декілька загарбників, які потрапили на територію держави з півночі Лівану. Загалом влада країни оголосила найбільшу в історії мобілізацію, а саме 300 тисяч резервістів.
Про це пише Bloomberg.
Удари ізраїльської армії
Такі заходи ізраїльська армія проводить, аби боротися із загрозами на декількох фронтах.
Своєю чергою армія Лівану заявила, що ізраїльські військові завдали повітряних та артилерійських ударів біля кордону з Ізраїлем.
Жертви серед населення
У виданні додали, що через атаку бойовиків ХАМАС, які базуються у Секторі Гази, загинуло понад 700 ізраїльтян, більшість із них є цивільними особами.
Водночас через атаки у відповідь загинуло приблизно 500 жителів Палестини.
Наслідки конфлікту
"Конфлікт ризикує розпалити тіньову війну з Іраном і спровокувати ширший регіональний конфлікт. Нафта підскочила, а шекель впав, незважаючи на величезний пакет підтримки з боку центрального банку", — додали у повідомленні.
Ситуація в Ізраїлі станом на 9 жовтня
За інформацією CNN, більшість жителів Гази не мають можливості втекти, адже Ізраїль завдає ударів по бойовиках ХАМАСу.
55-річний Салім Хусейн, який втратив будинок, розповів, що Ізраїль попередив його та родину про удар, тому вони встигли врятуватися. За його словами, тепер в них нічого не залишилося та їм немає куди йти.
Своєю чергою у Міністерстві охорони здоров'я Палестини повідомили, що лікарня в Газі не працює через авіаудари ізраїльської армії.
Також волонтерська медична група сповістила, що декілька людей зазнали поранень від ракетного обстрілу в Єрусалимі.
Крім того, в Ізраїлі заявили, що десятки літаків їхньої армії змогли атакувати 130 об'єктів ХАМАС впродовж останніх трьох годин.
Водночас у Міністерстві закордонних справ Франції підтвердили загибель другого громадянина через теракти ХАМАСу в Ізраїлі.
Нагадаємо, майже два роки палестинські терористи ХАМАС використовували хитрощі для переконання Ізраїлю в тому, що бойовики не бажають війни. Однак вони застосували "безпрецедентну тактику розвідки", збудувавши макет ізраїльського поселення в Секторі Гази.