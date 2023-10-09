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Ізраїль оголосив найбільшу в історії мобілізацію: що відомо станом на зараз

9 жовтня 2023 18:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Ізраїль оголосив найбільшу в історії мобілізацію: що відомо станом на зараз
Армія Ізраїля. Фото: Majdi Mohammed/AP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Військові Ізраїля повідомили, що їм вдалося знищити декілька загарбників, які потрапили на територію держави з півночі Лівану. Загалом влада країни оголосила найбільшу в історії мобілізацію, а саме 300 тисяч резервістів. 

Про це пише Bloomberg.

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Удари ізраїльської армії

Такі заходи ізраїльська армія проводить, аби боротися із загрозами на декількох фронтах.

Своєю чергою армія Лівану заявила, що ізраїльські військові завдали повітряних та артилерійських ударів біля кордону з Ізраїлем.

Жертви серед населення

У виданні додали, що через атаку бойовиків ХАМАС, які базуються у Секторі Гази, загинуло понад 700 ізраїльтян, більшість із них є цивільними особами.

Водночас через атаки у відповідь загинуло приблизно 500 жителів Палестини.

Наслідки конфлікту

"Конфлікт ризикує розпалити тіньову війну з Іраном і спровокувати ширший регіональний конфлікт. Нафта підскочила, а шекель впав, незважаючи на величезний пакет підтримки з боку центрального банку", — додали у повідомленні. 

Ситуація в Ізраїлі станом на 9 жовтня

За інформацією CNN, більшість жителів Гази не мають можливості втекти, адже Ізраїль завдає ударів по бойовиках ХАМАСу. 

55-річний Салім Хусейн, який втратив будинок, розповів, що Ізраїль попередив його та родину про удар, тому вони встигли врятуватися. За його словами, тепер в них нічого не залишилося та їм немає куди йти.

жителі Палестини
Жителі Палестини після ракетного удару по житловому будинку. Фото: Yasser Qudih/Reuters

Своєю чергою у Міністерстві охорони здоров'я Палестини повідомили, що лікарня в Газі не працює через авіаудари ізраїльської армії.

Також волонтерська медична група сповістила, що декілька людей зазнали поранень від ракетного обстрілу в Єрусалимі.

Крім того, в Ізраїлі заявили, що десятки літаків їхньої армії змогли атакувати 130 об'єктів ХАМАС впродовж останніх трьох годин.

Водночас у Міністерстві закордонних справ Франції підтвердили загибель другого громадянина через теракти ХАМАСу в Ізраїлі.

Нагадаємо, майже два роки палестинські терористи ХАМАС використовували хитрощі для переконання Ізраїлю в тому, що бойовики не бажають війни. Однак вони застосували "безпрецедентну тактику розвідки", збудувавши макет ізраїльського поселення в Секторі Гази.

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