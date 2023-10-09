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Як бойовики ХАМАС обдурили Ізраїль для раптового нападу: розслідування

9 жовтня 2023 18:21
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Ілля Рябінін
редактор
Як бойовики ХАМАС обдурили Ізраїль для раптового нападу: розслідування
Бійці ізраїльської армії в Секторі Газа. Фото: REUTERS/Ammar Awad
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Майже два роки палестинські терористи ХАМАС використовували хитрощі для переконання Ізраїлю в тому, що бойовики не бажають війни. Однак вони застосували "безпрецедентну тактику розвідки", збудувавши макет ізраїльського поселення в секторі Газа.

Про це у своєму розслідуванні повідомляє агенція Reuters.

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У підготовці до війни бойовики побудували макет ізраїльського поселення для навчань. В Ізраїлі про нього було відомо, але уряд був впевнений, що бойовики не розпочнуть війну.

Ба більше, вони намагалися переконати Ізраїль, що їх турбує забезпечення того, щоб робітники в Газі мали доступ до робочих місць за кордоном, і не були зацікавлені в початку війни. Та за повідомленням джерела агенції в Шабаку (ізраїльській службі безпеки), бойовики уряд повністю надурили.

"Вони змусили нас думати, що їм потрібні гроші. І весь час вони брали участь у навчаннях/тренуваннях, поки не влаштували бунт", — каже джерело агенції.

Чимало ватажків ХАМАС не знали про ці плани, і під час тренувань бойовиків не підозрювали про точну мету навчань. Та за повідомленням ексрадника з національної безпеки Яакова Амідрора, деякі країни, повірили в цю брехню, заявивши Єрусалиму, що бойовики демонструють "велику відповідальність".

Нагадаємо, що віроломну ракетну атаку на Ізраїль від ХАМАС підтримав уряд Ірану, який допомагав у підготовці терористів. В Ізраїлі закликали ООН до тотального знищення бойовиків. У США на допомогу Ізраїлю відправили два авіаносці "Джеральд Форд" та "Джон Кеннеді" з дюжиною ескадрилій на борту. 

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