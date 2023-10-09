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Как боевики ХАМАС обманули Израиль ради внезапного нападения: расследование

9 октября 2023 18:21
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Илья Рябинин
редактор
Как боевики ХАМАС обманули Израиль ради внезапного нападения: расследование
Бойцы израильской армии в Секторе Газа. Фото: REUTERS/Ammar Awad
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Почти два года палестинские террористы ХАМАС использовали уловки для убеждения Израиля в том, что боевики не желают войны. Однако они применили "беспрецедентную тактику разведки", построив макет израильского поселения в секторе Газа.

Об этом в своем расследовании сообщает агентство Reuters.

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В подготовке войны боевики построили макет израильского поселения для учений. В Израиле о нем было известно, но правительство было уверено, что боевики не начнут войну.

Более того, они пытались убедить Израиль, что их беспокоит обеспечение того, чтобы рабочие в Газе имели доступ к рабочим местам за рубежом, и не были заинтересованы в начале войны. По сообщению источника агентства в Шабаке (израильской службе безопасности), боевики правительство полностью обманули.

"Они заставили нас думать, что им нужны деньги. И все время они участвовали в учениях/тренировках, пока не устроили бунт", 00 говорит источник агентства.

Многие главари ХАМАС не знали об этих планах, и во время тренировок боевиков не подозревали о точной цели учений. По сообщению экс-советника по национальной безопасности Яакова Амидрора, некоторые страны поверили в эту ложь, заявив Иерусалиму, что боевики демонстрируют "большую ответственность".

Напомним, что вероломную ракетную атаку ХАМАС на Израиль поддержало правительство Ирана, которое помогало в подготовке террористов. В Израиле призвали ООН к тотальному уничтожению боевиков. В США на помощь Израилю отправили два авианосца "Джеральд Форд" и "Джон Кеннеди" с дюжиной эскадрилий на борту.

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