Израиль объявил самую большую в истории мобилизацию: что известно на данный момент

Армия Израиля. Фото: Majdi Mohammed/AP

Военные Израиля сообщили, что им удалось уничтожить несколько захватчиков, попавших на территорию государства с севера Ливана. В целом власти страны объявили крупнейшую в истории мобилизацию, а именно 300 тысяч резервистов.

Об этом пишет Bloomberg.

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Удары израильской армии

Подобные мероприятия израильская армия проводит, чтобы бороться с угрозами на нескольких фронтах.

В свою очередь армия Ливана заявила, что израильские военные нанесли воздушные и артиллерийские удары у границы с Израилем.

Жертвы среди населения

В издании добавили, что из-за атаки боевиков ХАМАС, базирующихся в Секторе Газа, погибли более 700 израильтян, большинство из них являются гражданскими лицами.

В то же время из-за ответных атак погибли примерно 500 жителей Палестины.

Последствия конфликта

"Конфликт рискует разжечь теневую войну с Ираном и спровоцировать более широкий региональный конфликт. Нефть подскочила, а шекель упал, несмотря на огромный пакет поддержки со стороны центрального банка", — добавили в сообщении.

Ситуация в Израиле по состоянию на 9 октября

По информации CNN, большинство жителей Газы не имеют возможности убежать, ведь Израиль наносит удары по боевикам ХАМАСа.

55-летний Салим Хусейн, потерявший дом, рассказал, что Израиль предупредил его и семью об ударе, поэтому они успели спастись. По его словам, теперь у них ничего не осталось и им некуда уходить.

Жители Палестины после ракетного удара по жилому дому. Фото: Yasser Qudih/Reuters

В свою очередь в Министерстве здравоохранения Палестины сообщили, что больница в Газе не работает из-за авиаударов израильской армии.

Также волонтерская медицинская группа сообщила, что несколько человек получили ранения от ракетных обстрелов в Иерусалиме.

Кроме того, в Израиле заявили, что десятки самолетов их армии смогли атаковать 130 объектов ХАМАС за последние три часа.

В то же время в Министерстве иностранных дел Франции подтвердили гибель второго гражданина из-за терактов ХАМАС в Израиле.

Напомним, почти два года палестинские террористы ХАМАС использовали уловки для убеждения Израиля в том, что боевики не желают войны. Однако они применили "беспрецедентную тактику разведки", выстроив макет израильского поселения в Секторе Газа.