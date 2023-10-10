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За ночь армия Израиля ударила по более 200 целям в Секторе Газа

10 октября 2023 09:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
За ночь армия Израиля ударила по более 200 целям в Секторе Газа
Взрывы в результате ударов по Сектору Газа. Фото: REUTERS/Mohammed Salem
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Израильская армия обороны заявила, что в течение этой ночи ударила по более 200 целям в Секторе Газа. Военные показали видео, на которых зафиксированы атаки.

Об этом сообщают The Times of Israel и DF в соцсети Х.

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ЦАХАЛ бил по военным объектам, в частности по складу оружия в мечети, квартире, которую использовали силы противотанковых управляемых ракет ХАМАС, а также высотной башне.

К тому же сегодня, 10 октября, израильские военные отправят офицеров, чтобы сообщить более 100 израильских семей о том, что их родственники удерживаются в заложниках в Секторе Газа.

ЦАХАЛ контролирует забор на границе с Газой

Главный спикер Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, говорит, что военные возобновили контроль над границей Газа после того, как террористы ХАМАСа подорвали его части.

"За последние сутки ни один террорист не прошел через ограждение", — подчеркнул он.

Хагари добавил, что боевые инженерные войска работают над минированием участков возле дыр в ограждении.

Напомним, война, которую террористическая организация ХАМАС начала с Сектора Газа против Израиля, вряд ли могла быть подготовлена собственными силами террористов. А самым большим выгодоприобретателем нынешней ближневосточной войны является Российская Федерация.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки "увеличивают поддержку" Израиля, в частности речь идет о предоставлении систем ПВО и боеприпасов. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный чиновник обороны.

Добавим, в ООН осудили нападение ХАМАСа на Израиль. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших и призвал к "немедленному освобождению" всех похищенных.

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