Взрывы в результате ударов по Сектору Газа. Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Израильская армия обороны заявила, что в течение этой ночи ударила по более 200 целям в Секторе Газа. Военные показали видео, на которых зафиксированы атаки.

Об этом сообщают The Times of Israel и DF в соцсети Х.

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עשרות מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה מעל ל-200 מטרות ברחבי שכוני ס>> pic.twitter.com/lIO6Z5tBri — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2023

Удары по Сектору Газа

ЦАХАЛ бил по военным объектам, в частности по складу оружия в мечети, квартире, которую использовали силы противотанковых управляемых ракет ХАМАС, а также высотной башне.

К тому же сегодня, 10 октября, израильские военные отправят офицеров, чтобы сообщить более 100 израильских семей о том, что их родственники удерживаются в заложниках в Секторе Газа.

ЦАХАЛ контролирует забор на границе с Газой

Главный спикер Армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари, говорит, что военные возобновили контроль над границей Газа после того, как террористы ХАМАСа подорвали его части.

"За последние сутки ни один террорист не прошел через ограждение", — подчеркнул он.

Хагари добавил, что боевые инженерные войска работают над минированием участков возле дыр в ограждении.

Напомним, война, которую террористическая организация ХАМАС начала с Сектора Газа против Израиля, вряд ли могла быть подготовлена собственными силами террористов. А самым большим выгодоприобретателем нынешней ближневосточной войны является Российская Федерация.

Также мы писали, что Соединенные Штаты Америки "увеличивают поддержку" Израиля, в частности речь идет о предоставлении систем ПВО и боеприпасов. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный чиновник обороны.

Добавим, в ООН осудили нападение ХАМАСа на Израиль. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш выразил соболезнования семьям погибших и призвал к "немедленному освобождению" всех похищенных.