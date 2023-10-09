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Ізраїль повернув контроль над територією, куди раніше проникли бойовики ХАМАС

9 жовтня 2023 11:52
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Ізраїль повернув контроль над територією, куди раніше проникли бойовики ХАМАС
Військові Армії Ізраїлю. Фото: REUTERS
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Армія Ізраїлю повернула контроль над всіма районами, які раніше захопили бойовики ХАМАС. При цьому військові не виключають, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики.

Про це повідомив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі, пише The Guardian.

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Ситуація в Ізраїлі зараз

За словами Хагарі, наразі проводиться евакуація з усіх населених пунктів, розташованих поблизу кордону з Сектором Газа.

При цьому Ізраїль все ще перебуває у стані підвищеної готовності на півночі. Так, вчора там сталося кілька локальних інцидентів, але бойових дій немає.

Удари по Сектору Гази

Представник Армії оборони Ізраїлю розповів, що військові здійснюють інтенсивні повітряні удари по Сектору Газа кожні чотири години. Ізраїль націлений тільки на місця, де присутні терористи. 

Харагі додав, що Ізраїль атакує сотні цілей. За його словами, йдеться про сотні загиблих терористів.

Призов резервістів та втрати Ізраїлю

Також відомо, що наразі Ізраїль призвав уже 300 тисяч резервістів. Речник ЦАХАЛУ також запевнив, що спорядження і продовольства у армії достатньо.

Харагі також повідомив, що кількість загиблих ізраїльтян становить близько 700 осіб, причому підтверджено загибель 73 солдатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль завдав удару по штаб-квартирі "Національного ісламського банку" у Секторі Гази. Сталося це вчора, 8 жовтня.

Додамо, що Ізраїль створив закриту зону в районі Сектору Газа. Тепер громадянам туди потрапляти заборонено.

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