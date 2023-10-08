Армія оборони Ізраїлю створила закриту зону в районі сектора Газа: що це означає

Куля вогню та диму піднімається над будівлею в місті Газа 7 жовтня 2023 року. Фото: AFP

Ізраїль створив закриту зону в районі Сектору Газа. Тепер громадянам туди потрапляти заборонено.

Про це пишуть ізраїльські збройні сили у Telegram.

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Закрита зону в районі Сектору Газа

Ізраїльські збройні сили повідомляють, що доступ до зони буде закрито.

"ЦАХАЛ зазначає, що вхід до закритої військової зони заборонено, і просить населення бути пильним і не заходити в цей район", — йдеться в повідомленні.

Також речник ЦАХАЛу звернувся до мешканців сектора Газа арабською мовою з проханням шукати притулок.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що перший етап відповіді Ізраїлю на атаку завершується. І країна розпочала фазу наступу.

За його словами, це сталося після "знищення переважної більшості ворожих сил, які проникли на нашу територію".