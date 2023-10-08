Армія оборони Ізраїлю створила закриту зону в районі сектора Газа: що це означає
Ізраїль створив закриту зону в районі Сектору Газа. Тепер громадянам туди потрапляти заборонено.
Про це пишуть ізраїльські збройні сили у Telegram.
Закрита зону в районі Сектору Газа
Ізраїльські збройні сили повідомляють, що доступ до зони буде закрито.
"ЦАХАЛ зазначає, що вхід до закритої військової зони заборонено, і просить населення бути пильним і не заходити в цей район", — йдеться в повідомленні.
Також речник ЦАХАЛу звернувся до мешканців сектора Газа арабською мовою з проханням шукати притулок.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що перший етап відповіді Ізраїлю на атаку завершується. І країна розпочала фазу наступу.
За його словами, це сталося після "знищення переважної більшості ворожих сил, які проникли на нашу територію".