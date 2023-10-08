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Армія оборони Ізраїлю створила закриту зону в районі сектора Газа: що це означає

8 жовтня 2023 04:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Армія оборони Ізраїлю створила закриту зону в районі сектора Газа: що це означає
Куля вогню та диму піднімається над будівлею в місті Газа 7 жовтня 2023 року. Фото: AFP
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ізраїль створив закриту зону в районі Сектору Газа. Тепер громадянам туди потрапляти заборонено.

Про це пишуть ізраїльські збройні сили у Telegram.

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Ізраїльські збройні сили повідомляють, що доступ до зони буде закрито.

"ЦАХАЛ зазначає, що вхід до закритої військової зони заборонено, і просить населення бути пильним і не заходити в цей район", — йдеться в повідомленні.

Допис ізраїльської армії

Також речник ЦАХАЛу звернувся до мешканців сектора Газа арабською мовою з проханням шукати притулок.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що перший етап відповіді Ізраїлю на атаку завершується. І країна розпочала фазу наступу.

За його словами, це сталося після "знищення переважної більшості ворожих сил, які проникли на нашу територію".

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