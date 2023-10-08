Ми розпочали фазу наступу, яка триватиме без обмежень, — Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Фото: УНІАН

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що перший етап відповіді Ізраїлю на атаку завершується. І країна розпочала фазу наступу.

Про це повідомляє видання News.sky.

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Біньямін Нетаньяху повідомив, що Ізраїль розпочали фазу наступу. За його словами, це сталося після "знищення переважної більшості ворожих сил, які проникли на нашу територію".

"Ми розпочали фазу наступу, яка триватиме без обмежень і перепочинку, доки не буде досягнуто цілей. Ми відновимо безпеку громадян Ізраїлю і переможемо", — заявив Нетаньяху.

Також повідомляється, що Кабмін схвалив рішення про "знищення військових і управлінських можливостей" ХАМАС і Палестинського ісламського джихаду.

Ізраїль заявив, що цей крок "унеможливить їхню здатність і готовність погрожувати та нападати на громадян Ізраїлю протягом багатьох років".

Нагадаємо, американський президент Джо Байден обіцяє Ізраїлю всебічну допомогу, аби громадяни могли продовжувати захищати себе. Своєю чергою, Нетаньягу подякував Байдену за підтримку і сказав, що "буде потрібна тривала й потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе".