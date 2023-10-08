Бранденбурзькі ворота підсвітили на знак солідарності з Ізраїлем. Фото: Twitter

Бранденбурзькі ворота Берліна підсвітили біло-блакитним кольором на знак солідарності з Ізраїлем. Ізраїль подякував урядам і людям у всьому світі за їхню підтримку.

Про це йдеться в офіційному обліковому записі Держави Ізраїль у Twitter.

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Підтримка Ізраїлю

На офіційній сторінці Ізраїлю на X, раніше відомому як Twitter, опублікували зображення Бранденбурзьких воріт. Вони підсвічені кольорами ізраїльського прапора.

Також там написані слова подяки за постійні повідомлення підтримки та солідарності.

"Це темний день для всіх нас тут, в Ізраїлі, але ми можемо відчути вашу любов і тепло на великій відстані", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден обіцяє Ізраїлю всебічну допомогу, аби громадяни могли продовжувати захищати себе. Своєю чергою, Нетаньягу подякував Байдену за підтримку і сказав, що "буде потрібна тривала й потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе".