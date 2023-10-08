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Бранденбургские ворота подсветили в знак солидарности с Израилем

8 октября 2023 03:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Бранденбургские ворота подсветили в знак солидарности с Израилем
Бранденбургские ворота подсветили в знак солидарности с Израилем. Фото: Twitter
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Бранденбургские ворота Берлина подсветили бело-голубым цветом в знак солидарности с Израилем. Израиль поблагодарил правительства и людей во всем мире за их поддержку.

Об этом говорится в официальном аккаунте Государства Израиль в Twitter.

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На официальной странице Израиля на X, ранее известном как Twitter, опубликовали изображение Бранденбургских ворот. Они подсвечены цветом израильского флага.

Также там написаны благодарственные слова за постоянные сообщения поддержки и солидарности.

Сообщение в соцсети

"Это темный день для всех нас здесь, в Израиле, но мы можем почувствовать вашу любовь и тепло на большом расстоянии", — говорится в сообщении.

Напомним, американский президент Джо Байден обещает Израилю всестороннюю помощь, чтобы граждане могли продолжать защищать себя. В свою очередь Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку и сказал, что "потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит".

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