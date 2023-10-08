Бранденбургские ворота подсветили в знак солидарности с Израилем. Фото: Twitter

Бранденбургские ворота Берлина подсветили бело-голубым цветом в знак солидарности с Израилем. Израиль поблагодарил правительства и людей во всем мире за их поддержку.

Об этом говорится в официальном аккаунте Государства Израиль в Twitter.

Читайте также:

Поддержка Израиля

На официальной странице Израиля на X, ранее известном как Twitter, опубликовали изображение Бранденбургских ворот. Они подсвечены цветом израильского флага.

Также там написаны благодарственные слова за постоянные сообщения поддержки и солидарности.

"Это темный день для всех нас здесь, в Израиле, но мы можем почувствовать вашу любовь и тепло на большом расстоянии", — говорится в сообщении.

Напомним, американский президент Джо Байден обещает Израилю всестороннюю помощь, чтобы граждане могли продолжать защищать себя. В свою очередь Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку и сказал, что "потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит".