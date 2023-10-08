В Ізраїлі поранення отримали близько 1600 осіб, — МОЗ

Мешканка Ізраїлю після ворожого нападу. Фото: REUTERS

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявляє, що 7 жовтня через бойові дії в Ізраїлі поранення отримали щонайменше 1590 людей.

Про це повідомляє видання Times of Israel.

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За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, напередодні отримали поранення щонайменше 1590 осіб. Наразі вони перебувають у лікарнях у різних містах країни.

Також зазначається, що станом на 23:30

19 осіб — у критичному стані,

293 — у тяжкому стані,

315 — у стані середньої тяжкості,

715 — у легкому стані,

20 — на лікуванні;

181 — на обстеженні у медичних працівників.

У відомстві також назвали приблизну кількість загиблих. Там вважають, що внаслідок боїв там загинуло понад 250 людей. Очікується, що ця цифра збільшуватиметься.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден обіцяє Ізраїлю всебічну допомогу, аби громадяни могли продовжувати захищати себе. Своєю чергою, Нетаньягу подякував Байдену за підтримку і сказав, що "буде потрібна тривала й потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе".