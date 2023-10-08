Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow В Ізраїлі поранення отримали близько 1600 осіб, — МОЗ arrow

В Ізраїлі поранення отримали близько 1600 осіб, — МОЗ

8 жовтня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Ізраїлі поранення отримали близько 1600 осіб, — МОЗ
Мешканка Ізраїлю після ворожого нападу. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявляє, що 7 жовтня через бойові дії в Ізраїлі поранення отримали щонайменше 1590 людей.

Про це повідомляє видання Times of Israel.

Читайте також:

Війна в Ізраїлі

За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, напередодні отримали поранення щонайменше 1590 осіб. Наразі вони перебувають у лікарнях у різних містах країни.

Також зазначається, що станом на 23:30

  • 19 осіб — у критичному стані,
  • 293 — у тяжкому стані,
  • 315 — у стані середньої тяжкості,
  • 715 — у легкому стані,
  • 20 — на лікуванні;
  • 181 — на обстеженні у медичних працівників.

У відомстві також назвали приблизну кількість загиблих. Там вважають, що внаслідок боїв там загинуло понад 250 людей. Очікується, що ця цифра збільшуватиметься.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден обіцяє Ізраїлю всебічну допомогу, аби громадяни могли продовжувати захищати себе. Своєю чергою, Нетаньягу подякував Байдену за підтримку і сказав, що "буде потрібна тривала й потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз