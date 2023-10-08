В Израиле ранения получили около 1600 человек, — Минздрав
Министерство здравоохранения Израиля заявляет, что 7 октября из-за боевых действий в Израиле ранения получили по меньшей мере 1590 человек.
Об этом сообщает издание Times of Israel.
Война в Израиле
По данным Министерства здравоохранения Израиля, накануне получили ранения не менее 1590 человек. В настоящее время они находятся в больницах в разных городах страны.
Также отмечается, что по состоянию на 23:30
- 19 человек — в критическом состоянии,
- 293 — в тяжелом состоянии,
- 315 — в состоянии средней тяжести,
- 715 — в легком состоянии,
- 20 — на лечении;
- 181 — на обследовании у медицинских работников.
В ведомстве также назвали примерное число погибших. Там считают, что в результате боев там погибли более 250 человек. Ожидается, что эта цифра будет увеличиваться.
Напомним, американский президент Джо Байден обещает Израилю всестороннюю помощь, чтобы граждане могли продолжать защищать себя. В свою очередь Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку и сказал, что "потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит".