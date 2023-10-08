В Израиле ранения получили около 1600 человек, — Минздрав

Жительница Израиля после вражеского нападения. Фото: REUTERS

Министерство здравоохранения Израиля заявляет, что 7 октября из-за боевых действий в Израиле ранения получили по меньшей мере 1590 человек.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

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По данным Министерства здравоохранения Израиля, накануне получили ранения не менее 1590 человек. В настоящее время они находятся в больницах в разных городах страны.

Также отмечается, что по состоянию на 23:30

19 человек — в критическом состоянии,

293 — в тяжелом состоянии,

315 — в состоянии средней тяжести,

715 — в легком состоянии,

20 — на лечении;

181 — на обследовании у медицинских работников.

В ведомстве также назвали примерное число погибших. Там считают, что в результате боев там погибли более 250 человек. Ожидается, что эта цифра будет увеличиваться.

Напомним, американский президент Джо Байден обещает Израилю всестороннюю помощь, чтобы граждане могли продолжать защищать себя. В свою очередь Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку и сказал, что "потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит".