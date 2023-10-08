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Мы начали фазу наступления, которая продлится без ограничений, — Нетаньяху

8 октября 2023 04:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Мы начали фазу наступления, которая продлится без ограничений, — Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что первый этап ответа Израиля на атаку завершается. И страна начала фазу наступления.

Об этом сообщает издание News.sky.

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Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль приступил к фазе наступления. По его словам, это произошло после "уничтожения подавляющего большинства вражеских сил, проникших на нашу территорию".

"Мы начали фазу наступления, которая продлится без ограничений и передышки, пока не будут достигнуты цели. Мы восстановим безопасность граждан Израиля и победим", — заявил Нетаньяху.

Также сообщается, что Кабмин одобрил решение об "уничтожении военных и управленческих возможностей" ХАМАС и Палестинского исламского джихада.

Израиль заявил, что этот шаг "предотвратит их способность и готовность угрожать и нападать на граждан Израиля на протяжении многих лет".

Напомним, американский президент Джо Байден обещает Израилю всестороннюю помощь, чтобы граждане могли продолжать защищать себя. В свою очередь Нетаньяху поблагодарил Байдена за поддержку и сказал, что "потребуется длительная и мощная кампания, в которой Израиль победит".

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