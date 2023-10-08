В Ізраїлі у перестрілці загинув полковник ЦАХАЛ

Полковник Йонатан Штайнберг. Фото: фото Тwitter.com/IDF

В Ізраїлі у перестрілці з бойовиками ХАМАСу загинув командир бригади "Нахаль" полковник Йонатан Штайнберг.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю у соцмережі X (Twitter).

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Повідомляється, що полковника вбили 7 жовтня біля кібуца Керем Шалом.

"Командир бригади Nahal полковник Джонатан Штайнберг був убитий сьогодні під час протистояння з терористом", — йдеться в повідомленні.

Видання The Times of Israel пише, що 42-річний Стейнберг із південного міста Шомрія прямував до місця зіткнень, де билися його підлеглі, коли він зіткнувся з терористом, який убив його.

"Він є одним із найбільш високопоставлених ізраїльських офіцерів, убитих у боях за останній час", — зазначають оглядачі видання.

Нагадаємо, у Москві поліція заборонила людям біля посольства Ізраїлю вшанувати пам'ять загиблих від атаки ХАМАС. Правоохоронці просто попросили людей піти геть.

Також ми писали, що американський президент Джо Байден обіцяє Ізраїлю всебічну допомогу, аби громадяни могли продовжувати захищати себе. Своєю чергою, Нетаньягу подякував Байдену за підтримку і сказав, що "буде потрібна тривала й потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе".