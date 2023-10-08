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У Москві заборонили вшанувати пам'ять загиблих в Ізраїлі

8 жовтня 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Москві заборонили вшанувати пам'ять загиблих в Ізраїлі
Люди прийшли до посольства Ізраїлю у Москві вшанувати пам'ять загиблих. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Москві поліція заборонила людям біля посольства Ізраїлю вшанувати пам'ять загиблих від атаки ХАМАС. Правоохоронці просто попросили людей піти геть.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Увечері 7 жовтня, у день нападу ХАМАС на Ізраїль, москвичі почали нести квіти до посольства Ізраїлю на Великій Ординці.

Проте правоохоронці попросили тих, хто прийшов, піти від посольства і покласти квіти на бульварі з іншого боку вулиці.

Свої дії вони пояснювали "режимом безпеки".

Одна з жінок, що була присутня там, вигукнула: "Там люди загинули, а ви тут забороняєте вшанувати їхню пам'ять".

Загалом на великій Ординці лежало близько 10 букетів.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден обіцяє Ізраїлю всебічну допомогу, аби громадяни могли продовжувати захищати себе. Своєю чергою, Нетаньягу подякував Байдену за підтримку і сказав, що "буде потрібна тривала й потужна кампанія, в якій Ізраїль переможе".

Також ми писали, що в Ізраїлі зросла кількість загиблих внаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС. Наразі відомо про щонайменше 150 жертв.

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