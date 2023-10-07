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На Тель-Авів запустили ракети: є влучання

7 жовтня 2023 20:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На Тель-Авів запустили ракети: є влучання
Наслідки обстрілу Тель-Авіву. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Бойовики ХАМАСу обстрілюють Тель-Авів. Вони також атакують прилеглі райони міста. За попередньою інформацією, є влучання. 

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Обстріл Тель-Авіву

Наразі сирени звучать у Реховоті, Нес-Ціоні, Тель-Авіві-Яффі, Рамат-Гані, Явне, Рішон-Лезіоні, Гіватаїмі, Рамат-ха-Шароні, Петах-Тіква, Кір'ят-Оно, Бней-Брак, Гіват-Шмуель, Беер-Яаков, Рамла, Холон, Мікве-Ісраель, Бат Ям.

Про гучні вибухи повідомляють над Тель-Авівом. Наразі невідомо, чи постраждали люди від атаки ХАМАС. 

Раніше бойовики погрожували атакувати Тель-Авів після того, як ЦАХАЛ розбомбила дві багатоповерхові вежі в секторі Газа, які використовувалися для розміщення активів ХАМАС.

За інформацією низки ЗМІ, бойовики запустили приблизно 150 ракет. До того ж повідомляють про влучання.

Нагадаємо, військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою, Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Також ми писали, що ХАМАС захопив у заручники мешканців Ізраїля. Червоний Хрест заявив, що готовий відвідати всіх затриманих.

Додамо, ізраїльська Армія оборони зайшла до всіх міст на кордоні із Сектором Газа. Сьогодні, 7 жовтня, їх захоплювали бойовики ХАМАС.

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