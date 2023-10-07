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Армія Ізраїлю увійшла до всіх міст на кордоні із Сектором Газа

7 жовтня 2023 19:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Армія Ізраїлю увійшла до всіх міст на кордоні із Сектором Газа
Ізраїльські військові. Фото: REUTERS/Ammar Awad
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Ізраїльська Армія оборони зайшла до всіх міст на кордоні із  Сектором Газа. Сьогодні, 7 жовтня, їх захоплювали бойовики ХАМАС.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі підтвердив інформацію про загибель ізраїльських солдатів у боях з терористами. Наразі на півдні продовжують бойові дії в 22 осередках, у тому числі в Беєрі та Офакімі. Саме звідти були повідомлення про заручників.

Невідомо, яка кількість заручників та вбитих солдатів. 

За словами Хагарі, ізраїльські війська досягли всіх міст на кордоні із Сектором Газа. Вони працюють над зачисткою кожного з них. До кордону перекидають чотири дивізії, які приєднаються до 31-го батальйону.

Нагадаємо, військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Газа по Ізраїлю. Своєю чергою, Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Також ми писали, що в Ізраїлі щонайменше 100 людей загинуло після раптового нападу ХАМАС на країну у суботу вранці. Ще 779 людей отримали поранення.

Додамо, ХАМАС захопив у заручники мешканців Ізраїля. Червоний Хрест заявив, що готовий відвідати всіх затриманих.

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